Online nuovi benchmark per l’AMD Ryzen 5 4400G

Il noto leaker TUM_APISAK ha scovato un benchmark dell’AMD Ryzen 5 4400G su 3DMark. Il Ryzen 5 4400G è un’APU dotata di una CPU da 6 core/12 thread, con una frequenza base di 3,7GHz e una massima di 4,3GHz. Le nuove APU saranno basate sull’architettura Zen 2 come i Ryzen 3000 e integrano un’iGPU basata sulla vecchia architettura Vega che, a sua volta, raggiunge una frequenza massima di 1,9GHz.

Di seguito trovate la scheda della CPU e i punteggi ottenuti:

3DMARK 11 P Graphics Score 4395

Physics Score 10241 — APISAK (@TUM_APISAK) June 10, 2020

Secondo il leaker, i risultati che stiamo guardando non sarebbero quelli definitivi: questi punteggi sarebbero stati ottenuti da un OEM, ne consegue che la versione finale del Ryzen 5 4400G potrebbe rivelarsi ancor più veloce.

Questo chip potrebbe rivelarsi un interessante acquisto per coloro che non vogliono investire in una GPU discreta, e cercano prestazioni superiori a quelle delle integrate del Team Blue. Come per qualsiasi iGPU, le prestazioni dipenderanno anche dalla banda della RAM: più prestanti saranno le memorie, maggiori saranno le prestazioni dell’integrata, in linea di massima.

Le nuove APU del Team Red dovrebbero debuttare nel Q4 2020, in concomitanza con i nuovi Ryzen 4000, le nuove CPU desktop basate su architettura Zen 3. AMD intende rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato consumer: qualora un utente desiderasse una CPU prestante, ma non volesse investire in una scheda video discreta, al momento sarebbe costretto ad acquistare una CPU del Team Blue.

Questo trend è destinato a cambiare con l’arrivo dei Ryzen 7 4700G e PRO 4700G, soluzioni da 8 core/16 thread, capaci di raggiungere una frequenza massima di 4,4GHz con un TDP di 65W. Va però ricordato, che fra un paio di mesi Intel introdurrà la nuova famiglia Rocket Lake-S, che oltre a offrire una nuova microarchitettura (si vocifera di un backporting di Willow Cove a 14nm) integrerà anche le nuove iGPU basate sull’architettura grafica Xe (Gen12).

Nel corso dei prossimi mesi, il mercato consumer vedrà l’arrivo di fantastiche CPU da ambo i produttori, il che si tradurrà in una maggiore concorrenza e dunque prezzi più bassi per i consumatori. Chissà, molti di voi potrebbero ancora usare i vecchi Core i7-4770K o 6700K (o addirittura i processori Piledriver come l’FX 8350) e questa potrebbe essere l’occasione giusta per rinnovare il PC.