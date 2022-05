ONLYOFFICE si aggiorna alla versione 7.1 ed è ancora più versatile e potente. Rispetto a ONLYOFFICE 7.0 arriva la piena compatibilità con le piattaforme ARM, migliorano le visualizzazioni dei file PDF e XPS, è stata implementata un’anteprima di stampa intelligente per i fogli di calcolo, si propone un comodissimo convertitore da PDF a DOCX e molte altre funzioni.

ONLYOFFICE 7.1 è già disponibile?

Vi abbiamo raccontato come ONLYOFFICE 7.1 (e anche 7.0) sia più versatile, potente di altre suite d’ufficio. In generale lo consideriamo la migliore alternativa gratuita a Microsoft Office. La nuova versione segna un ulteriore passo in avanti per il software di Ascensio System.

Le novità di ONLYOFFICE 7.1

ONLYOFFICE 7.1 è già disponibile per tutti. Tra le principali novità segnaliamo:

nuovi grafici per una migliore visualizzazione dei dati;

nuovi oggetti smart;

un nuovo e migliorato lettore di file PDF, XPS e DjVu;

miglioramenti ai fogli di calcolo;

nuovi oggetti smart e totale libertà nella personalizzare di forme, figure e grafici;

compatibilità con processori ARM;

modalità di conversione da PDF a DOCX e viceversa.

Vediamo nel dettaglio le principali feature di ONLYOFFICE 7.1.

Le nuove animazioni per la Presentazioni in OnlyOffice 7.1 © 2022 Ascensio System SIA

Grafici, oggetti smart, personalizzazione: le presentazioni migliorate

ONLYOFFICE 7.1 presenta grandi novità per le presentazioni. Lo scopo è rendere questo strumento sempre più versatile, affidabile e piacevole da usare.

È stata introdotta la possibilità di aggiungere e modificare animazioni, così da creare presentazioni ancora più entusiasmanti e originali.

Inoltre, sono stati migliorati numerosi comandi. Ad esempio, abbiamo ora la possibilità di duplicare una slide e spostarla all’interno di una presentazione rapidamente e senza problemi.

Le nuove anteprime per i PDF, XPS e DjVu

ONLYOFFICE 7.1 include nuovi strumenti per la visualizzazione di file PDF, XPS e DjVu.

Nello specifico, lo strumento integrato consente di aprire i file in questione e di visionarli grazie al pannello per la navigazione con la miniatura delle pagine oppure alla barra di navigazione per i contenuti.

Grazie al nuovo strumento, sono supportati per l’apertura anche i link esterni. Questi funzionano nel modo più semplice: basta cliccarci tenendo premuto il tasto CTRL. ONLYOFFICE 7.1 supporta anche la navigazione manuale di questi file.

La rinnovata visualizzazione dei PDF in OnlyOffice 7.1 © 2022 Ascensio System SIA

Conversione da PDF a DOCX

Un’importante feature è la possibilità di convertire i file PDF in file DOCX. ONLYOFFICE 7.1 consente questa trasformazione, semplificando il processo di editing e modifica del file avvalendosi anche delle tante opzioni di condivisione e lavoro condiviso presenti in ONLYOFFICE.

Queste funzionalità aggiornate, affiancate dalla possibilità di creare moduli PDF interattivi e altamente personalizzabili, rendono il lavoro con i file PDF ancora più semplice e veloce, senza dover usare applicazioni di terze parti.

In fase di salvataggio è infine possibile scegliere anche altri formati, come DjVu, XPS e OXPS.

Anteprime di stampa smart in OnlyOffice 7.1 © 2022 Ascensio System SIA

Fogli di calcolo evoluti

ONLYOFFICE 7.1 introduce una nuova anteprima di stampa per i fogli di calcolo. La nuova anteprima di stampa è preziosa perché non solo evita errori e stampe buttate, ma soprattutto perché evita un eccessivo spreco di carta.

Inoltre, ci sono anche nuove opzioni e comandi nel menu “Visualizza”: combina foglio, barre di stato, fissare la toolbar, tema, mostra ombra delle schede bloccate e altro.

Per chi lavora con dati finanziari ed economici, è stato introdotto il nuovo formato valuta. La lista di monete utilizzabili è ampia e compatibile con lo standard ISO 4217.

La nuova modalità di inserimento formule in Onlyoffice 7.1 © 2022 Ascensio System SIA

Per matematici, fisici e ricercatori sono invece stati introdotti i suggerimenti per le formule. Quando inserite una formula in ONLYOFFICE 7.1, il sistema suggerisce alcune opzioni per il completamento della stessa on-the-fly. Un aiuto prezioso per compilare correttamente le celle di un foglio di calcolo, particolarmente utile anche per chi utilizzi questi strumenti per rendicontare il proprio lavoro.

Concludiamo la panoramica delle novità dei fogli di calcolo di ONLYOFFICE 7.1 segnalandovi Text Qualifier. Una funzione con cui importare testo da un file esterno, con marcatori che ne indicano chiaramente inizio e fine all’interno, che sarà utile ai professionisti della scrittura che preparano menabò e piani editoriali.

Personalizzazione delle figure in OnlyOffice 7.1 © 2022 Ascensio System SIA

Nuovi oggetti smart e la possibilità di lavorare e personalizzare forme, figure e grafici

ONLYOFFICE 7.1 introduce una serie di nuovi grafici, eccellenti per visualizzare i dati in modo più efficace e interessante. Grafici a piramide, piramidi a barre, cilindri e coni, orizzontali e verticali: questi sono solo alcuni dei nuovi grafici disponibili, ampiamente personalizzabili e modificabili.

ONLYOFFICE 7.1 è disponibile anche su CPU ARM

ONLYOFFICE Docs 7.1 è una suite di programmi per ufficio potente, versatile e completa. È utilizzabile sia online che offline, installandola sui propri server e hardware. Con l’aggiornamento alla versione 7.1 questa flessibilità è ulteriormente aumentata, grazie alla possibilità di installare ed eseguire ONLYOFFICE anche dai dispositivi con processori ARM, tra cui i Mac con CPU Apple M1 e varianti oppure alcune distro di Linux ottimizzate per questa architettura.

https://youtu.be/5-ervHAemZc

Il supporto alle CPU ARM coinvolge tutte le varianti di ONLYOFFICE Docs 7.1 disponibili: Community, Enterprise, Developer e anche ONLYOFFICE Document Builder.

La versione ARM di ONLYOFFICE Docs 7.1 è disponibile come pacchetto a sé stante, con diverse opzioni per l’installazione. ONLYOFFICE Docs 7.1 per ARM è disponibile su questa pagina.

ONLYOFFICE 7.1 è l’editor professionale per tutti

ONLYOFFICE 7.1 rinnova anche la scheda Vista. Grazie a essa potrete modificare il layout di visualizzazione del documento su cui si sta lavorando rapidamente e senza problemi. È possibile modificare l’aspetto del documento, lo zoom, la barra di stato, i righelli e molto altro. Tutte le opzioni di visualizzazione sono riunite in un unico posto.

ONLYOFFICE 7.1 estende lo strumento per lavorare con le forme anche al suo editor di testo.

Grazie a un nuovo e migliorato menu abbiamo la possibilità di inserire velocemente una forma, scegliendo all’interno di un’ampia selezione di esempi.

Le forme possono poi essere ulteriormente modificate usando il mouse, trascinando i punti di controllo e adattandole ai nostri scopi.

ONLYOFFICE 7.1 supporta anche agli oggetti “SmartArt”. Con questo aggiornamento è infatti possibile aprire questi file, usati spesso nelle presentazioni e nei file di testo, e gestirli direttamente dall’app di ONLYOFFICE.

ONLYOFFICE 7.1 è già disponibile ed è sempre open source e completamente gratuito per l’uso personale. Potete scaricare ONLYOFFICE 7.1 dal sito ufficiale e installarlo su PC Windows, MacOS, Linux e device Android e iOS.