Sono passati solo pochi mesi da quando OpenAI ha lanciato ChatGPT, un chatbot con intelligenza artificiale che ha davvero sbalordito tutti per la sua capacità di rispondere a qualsiasi domanda, fornendo informazioni a tratti sorprendenti.

Gli ingegneri di OpenAI hanno creato questa meraviglia utilizzando tecniche di deep learning, attingendo a una vasta quantità di informazioni liberamente disponibili su Internet, come siti web, libri, forum e persino Wikipedia. Inoltre, per rendere l’esperienza dell’utente il più realistica possibile, hanno utilizzato tecniche di apprendimento avanzate.

Ma ChatGPT non si limita solo a rispondere alle domande degli utenti: può anche elaborare e restituire informazioni complesse, creare storie, tradurre testi, scrivere programmi di allenamento per sportivi, comporre melodie e molto altro ancora.

Vista l’enorme popolarità raggiunta, ONLYOFFICE ha sviluppato immediatamente un nuovo plugin per utilizzare ChatGPT nei programmi da ufficio che utilizzate comunemente tutti i giorni. In particolare, per chi lavora con documenti di testo, il nuovo plugin ChatGPT per ONLYOFFICE può fare la differenza, in quanto rende possibile creare nuovi documenti in modo quasi automatico, dall’indice al testo vero e proprio, o anche occuparsi di attività più complesse come la stesura di codice informatico. In pratica, ChatGPT diventa un assistente AI perfettamente integrato in ONLYOFFICE Docs.

Ma non è tutto, perché ONLYOFFICE ora ha anche un plugin speciale per Zoom. Questo strumento vi permetterà di avviare e partecipare alle videoconferenze direttamente all’interno del software che si sta già utilizzando.

Chat GPT: il vostro assistente virtuale sempre a portata di mano

Un chatbot basato sull’intelligenza artificiale è in grado di svolgere molte attività nel campo dell’elaborazione del linguaggio naturale.

Una volta integrato, ChatGPT sarà disponibile direttamente nel vostro documento, consentendovi di generare facilmente bozze di testi accademici e codici. Potrete addirittura chiedergli di generare un codice JavaScript per un semplice gioco arcade!

Inoltre, questo plugin è in grado di completare il testo che avete iniziato, rispondere alle domande dirette e ampliare le informazioni, tradurre e riassumere il contenuto. In aggiunta, può anche creare testi in diversi stili, dal conversazionale al formale.

Insomma, il nuovo plugin con ChatGPT arricchisce la popolare suite da ufficio ONLYOFFICE di un assistente personale estremamente utile che vi permetterà di creare documenti, tabelle e presentazioni migliori in meno tempo. Non potreste chiedere di meglio!

Zoom: la videochiamata professionale integrata nel vostro software da ufficio

Zoom è senza dubbio una delle piattaforme più popolari per partecipare a videoconferenze, webinar e per comunicare con amici e colleghi. Ma ora, ONLYOFFICE ha reso ancora più facile l’utilizzo di Zoom, integrandolo perfettamente nel programma di gestione dei documenti come plugin.

Una volta aggiunto all’interfaccia della suite d’ufficio, sarete in grado di partecipare a riunioni virtuali, organizzare webinar, condividere lo schermo, registrare video e chattare con gli altri direttamente nell’editor di testo, tabelle o slide, senza la necessità di aprire un’altra applicazione.

Questa funzionalità integrata non solo semplifica l’uso di Zoom, ma anche il lavoro sui documenti, consentendo di collaborare e comunicare in modo più efficiente e veloce.

Come integrare ChatGPT e Zoom in ONLYOFFICE Docs

Per sfruttare al meglio tutte le utili funzionalità di questi importanti servizi, seguite semplicemente i passaggi indicati di seguito:

Installate il Plugin corrispondente dalla scheda di Plugin Manager. Effettuate l’accesso al tuo account o inviate una chiave API. Avviate il Plugin ed iniziate ad utilizzarlo.

Se state utilizzando ONLYOFFICE Desktop Editors, dovrete scaricare i plugin dalla pagina GitHub e installarli nella vostra soluzione. Per accedere a ChatGPT, inviate una chiave API ottenuta da OpenAI. Tenete presente che per utilizzare l’API di ChatGPT è necessario pagare una tariffa.

Se non avete ancora provato ONLYOFFICE Docs, è il momento giusto per provare e sperimentare una suite per ufficio completa e in continua evoluzione. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di ONLYOFFICE.