La rivoluzione digitale e la crescente necessità di promuovere la sostenibilità aziendale hanno dato vita a un fenomeno sempre più diffuso: lo smart working. Pur riconoscendo l’importanza della presenza fisica negli uffici, il lavoro agile si è rivelato col tempo una soluzione in grado di portare un equilibrio ottimale tra vita professionale e personale.

Tuttavia, affinché lo smart working sia efficace, è indispensabile disporre di strumenti solidi che garantiscano i migliori risultati. Infatti, la collaborazione tra i vari membri di un ufficio rappresenta un elemento cruciale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Pertanto, è necessario che siano svolte con successo diverse attività. Tra queste, spiccano il lavoro comune sui documenti, la sicurezza dei dati e l’adozione di una soluzione che integri tutte queste funzionalità.

Oggi vi presentiamo ONLYOFFICE DocSpace, l’innovativa soluzione ideata da Ascensio System SIA in grado di migliorare la collaborazione documentale tra le diverse organizzazioni. Basata sul concetto di “stanze”, ovvero spazi dedicati con permessi predefiniti, questa piattaforma unisce persone e documenti nello spazio giusto, facilitando la comunicazione e l’interazione.

Gli sviluppatori della popolare suite da ufficio sono sempre al lavoro per migliorare i propri prodotti e aggiungere ulteriori funzionalità: poche settimane fa vi abbiamo parlato delle novità introdotte in ONLYOFFICE Workspace 12.5, e prima ancora dell’integrazione di ChatGPT in ONLYOFFICE.

Che cos’è ONLYOFFICE DocSpace

ONLYOFFICE DocSpace è una piattaforma di co-working destinata a migliorare la collaborazione documentale con clienti, partner commerciali, appaltatori e terze parti. Al suo interno, si possono creare stanze personalizzabili con autorizzazioni di accesso flessibili, quali:

Visualizzatore

Commentatore

Revisore

Compilatore di moduli

Editore

Utente esperto

Amministratore della stanza

Stanze per esigenze differenti

La prima versione di ONLYOFFICE DocSpace offre due tipi di stanze pensate per rispondere alle diverse esigenze dei team e delle organizzazioni:

Stanze di Collaborazione : permettono di creare documenti in tempo reale e di condividerli per la collaborazione. È possibile controllare le modifiche apportate e comunicare con i membri del team direttamente all’interno dei documenti grazie alla chat incorporata. In aggiunta, è possibile integrare servizi terzi come Zoom, Jitsi, Telegram e Rainbow direttamente nell’interfaccia tramite i plugin omonimi.

: permettono di creare documenti in tempo reale e di condividerli per la collaborazione. È possibile controllare le modifiche apportate e comunicare con i membri del team direttamente all’interno dei documenti grazie alla chat incorporata. In aggiunta, è possibile integrare servizi terzi come Zoom, Jitsi, Telegram e Rainbow direttamente nell’interfaccia tramite i plugin omonimi. Stanze Personalizzate: offrono la possibilità di applicare impostazioni specifiche in base alle esigenze del team o dell’organizzazione. Si possono utilizzare queste stanze per vari scopi, come la condivisione del contenuto solo per la visualizzazione, la revisione, la compilazione di moduli digitali online e altro ancora.

Lavorate su qualsiasi tipo di contenuto

ONLYOFFICE DocSpace è una piattaforma all’avanguardia che offre strumenti avanzati per lavorare con vari tipi di contenuti, tra cui documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, moduli compilabili, e-book e file PDF, consentendo anche di memorizzare e visualizzare file multimediali.

Sicurezza e privacy al primo posto

ONLYOFFICE DocSpace garantisce la conformità al GDPR, trattando con cura tutte le informazioni personali degli utenti. La piattaforma mette in atto diverse misure di sicurezza per proteggere i dati sensibili e assicurare la privacy degli utenti.

Infatti, viene utilizzato lo standard di crittografia AES-256 per proteggere i vostri dati sensibili, mentre il traffico in transito viene crittografato con il protocollo HTTPS. Il monitoraggio delle attività e rapporti di controllo forniscono la tracciabilità, con diritti di accesso flessibili e JWT che permettono di tenere l’accesso ai documenti sotto pieno controllo.

Inoltre, sono disponibili ulteriori impostazioni di sicurezza, quali:

Impostazioni della sicurezza della password

Attivazione di 2FA e Single Sign-On

Domini di posta affidabili e durata della sessione

Possibilità di limitare accesso da specifici indirizzi IP

Limite di messaggi amministrativi

Configurazione di backup dei dati

Tutte le stanze create si trovano all’interno della piattaforma DocSpace, ospitata su un cloud pubblico sicuro fornito da Amazon. La versione self-hosted sarà disponibile tra pochi giorni.

Tuttavia, gli utenti possono scegliere il luogo di archiviazione preferito e connettere varie soluzioni di archiviazione cloud di terze parti, come Dropbox o OneDrive, per eseguire il backup delle stanze e garantire la massima sicurezza dei dati.

Piani tariffari a scelta

ONLYOFFICE DocSpace offre due piani tariffari per adattarsi alle diverse esigenze delle aziende: il piano Startup gratuito e il piano Business a pagamento.

Il piano Startup gratuito comprende:

1 amministratore

2 utenti esperti

12 stanze al massimo

Numero illimitato di utenti per ogni stanza

2 GB di spazio di archiviazione

Questa offerta è a tempo limitato, quindi registratevi subito per usufruire di questo piano tariffario per sempre.

Il costo del piano Business viene calcolato in base al numero di amministratori/utenti esperti scelti, con un prezzo di 15$ per amministratore al mese. Il pagamento viene effettuato tramite il portale clienti Stripe.

Il piano Business offre:

Creazione di un numero illimitato di stanze e utenti

Possibilità di applicare il proprio marchio e personalizzarlo

Monitoraggio degli accessi e delle azioni degli utenti

Backup automatico dei dati

Se fate parte di un’organizzazione senza scopo di lucro o di un istituto scolastico e desiderate usufruire dei vantaggi del piano Business, potete contattare il team di ONLYOFFICE per discutere uno sconto individuale.

Nel caso foste interessati, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale per ulteriori informazioni e provare ONLYOFFICE DocSpace oggi stesso.