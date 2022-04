ONLYOFFICE è la miglior alternativa gratuita a Microsoft Office. ONLYOFFICE consente agevolmente di scrivere testi, preparare presentazioni e gestire file di computazione anche molto complessi. Microsoft Office infatti non è l’unica suite per l’ufficio e neanche la più economica. La versione online è più potente della suite di Microsoft, è totalmente gratuita e può essere utilizzata sia da privati che da professionisti.

Microsoft Office è il primo strumento di lavoro a casa e in ufficio che viene in mente a ciascuno di noi. Tutti pensiamo di scrivere con Word, di creare un foglio di calcolo o un database con Excel e prepariamo presentazioni con PowerPoint. Purtroppo Microsoft è conscia di questo monopolio: se in passato Office già costava tanto, ora richiede una sottoscrizione annuale ancor più esosa. Per fortuna Microsoft Office non è l’unica alternativa possibile. Tra i tanti software di scrittura, calcolo e presentazione alternativi, ONLYOFFICE è una suite con cui poter fare tutto ciò che vi serve e ha anche alcuni extra. Soprattutto è totalmente gratuita.

ONLYOFFICE si è da poco aggiornato alla versione 7.0, introducendo tante novità come i moduli digitali ONLYOFFICE Forms. I moduli ONLYOFFICE Forms sono una di quelle funzioni extra che non solo Microsoft Office non ha, ma che difficilmente Microsoft includerà nel prossimo futuro.

Tra i tanti software alternativi a Microsoft Office, ONLYOFFICE riunisce i vantaggi e le qualità dei software open source con la stabilità e la qualità del software sviluppato da esperti.

Una presentazione in ONLYOFFICE. © 2022 Ascensio System SIA

ONLYOFFICE è la miglior alternativa gratuita di Microsoft Office con le stesse estensioni



ONLYOFFICE è particolarmente efficace nel coniugare le tradizionali funzioni offline di Microsoft Word con le opzioni online delle suite più moderne, offrendo la possibilità di lavorare attivamente e collettivamente su un testo in rete locale o su Internet. L’editor di ONLYOFFICE offre maggiore compatibilità con gli elementi di formattazione di diversi programmi.

ONLYOFFICE Document Editor ricorre come formato di default all’Office Open XML. Si tratta di un formato che garantisce ampia compatibilità con i principali adoperati su Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx) ed è supportata anche dagli editor più vetusti (che “leggono” solo .doc, .xls, .ppt). Lo stesso vale per i fogli di calcolo e le presentazioni. Inoltre la suite di ONLYOFFICE è pienamente integrabile sui sistemi esistenti ed è supportata da numerosi servizi terzi, come Jira Software, Nextcloud, moodle, Owncloud, Redmine, Sharepoint, Liferay e tanti altri.

In sintesi ONLYOFFICE Docs è una suite per l’ufficio potente e versatile, disponibile direttamente online. Si possono aprire e modificare in collaborazione tutti i formati di Microsoft, ed elaborarli esattamente come fareste su Word, Excel, PowerPoint. Qualunque attività dobbiate fare con i vostri documenti, potrete farla con ONLYOFFICE in modo semplice, e sfruttando una potenza e una versatilità che pochi concorrenti possono offrire.

Una schermata del foglio di calcolo in ONLYOFFICE. © 2022 Ascensio System SIA

ONLYOFFICE e l’online: pronti per lo smart working

Il pacchetto ONLYOFFICE è uno strumento potente e versatile. Nella sua versione online consente la piena gestione – sia online che, all’occorrenza, offline – di documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni. Gli editor online e quelli installati sul desktop hanno esattamente le stesse funzioni e il loro uso è pienamente integrabile: la scelta tra una modalità e l’altra dipende solo dalle vostre preferenze personali e/o dalle esigenze d’ufficio.

Il principale vantaggio dell’online è costituito dalla possibilità di poter interrompere il lavoro in corso su un dispositivo, per riprenderlo da un altro. Con ONLYOFFICE è possibile passare agilmente dal portatile al proprio smartphone, senza preoccuparsi di perdere alcuna modifica e/o di non poter aggiungere commenti, revisioni e altro.

ONLYOFFICE offre poi funzioni di collaborazione avanzate. Una caratteristica che, fino al 2020, abbiamo sottovalutato e che oggi è parte integrante della vita aziendale: con ONLYOFFICE è possibile lavorare in tanti su uno stesso documento, senza disturbarsi a vicenda. Si possono tracciare le modifiche fatte da ogni singolo collaboratore, tornare indietro alle versioni precedenti, usare la chat integrata nell’editor e le menzioni per comunicare tra colleghi.

Nella collaborazione in tempo reale, le modifiche fatte da altri collaboratori si vedono subito, e ciò può risultare una brutta distrazione. Fortunatamente ONLYOFFICE offre una modalità di collaborazione “strict”, dove le modifiche fatte da altri sono visibili da subito mentre le tue solo dopo che le avrai salvate. Così ci si può concentrare per tutto il tempo necessario.

Con ONLYOFFICE, poi, avrete tutto in un’unica soluzione e con differenti possibilità di acquisto. Nella versione online avrete la possibilità di modificare e collaborare su documenti di testo e fogli di calcolo, anche molto complessi. Potrete creare collettivamente presentazioni straordinarie, grazie a una vasta gamma di strumenti professionali e alla semplicità dei programmi della suite. Infine, come abbiamo accennato nell’articolo dedicato agli ONLYOFFICE Forms, si possono anche creare moduli e modelli altamente personalizzabili – partendo da zero oppure da un file esistente. Possiamo dire che, alla luce di queste caratteristiche, ONLYOFFICE sia la miglior alternativa gratuita a Microsoft Office.

Cosa può fare ONLYOFFICE offline (e anche online)

In questo elenco vi presentiamo alcune delle caratteristiche presenti in ONLYOFFICE Docs. ONLYOFFICE Docs offre un’ampia disponibilità di funzioni avanzate, come per la formattazione del testo, la possibilità di personalizzazione ed editing dei documenti come formule automatiche, text wrapping, colonne, equazioni, divisione di sezioni, tabella dei contenuti, sommari automatici e revisioni. Si tratta di elementi che non sono presenti in Microsoft Office online e che, nella versione offline, richiedono la sottoscrizione di un abbonamento mensile e/o annuale.

Oltre a queste feature native, ONLYOFFICE consente di installare numerosi plugin che ne ampliano le potenzialità e le applicazioni. Alcuni esempi: è possibile integrare una chat di Telegram in tempo reale, godendo dei vantaggi presenti nel client dell’app; è possibile anche aggiungere Jitsi, così da tenere conferenze e chiamate audio; oppure draw.io, che ci dà la possibilità di fare brain storming attraverso l’uso di lavagne virtuali, diagrammi e altri schemi; infine, per la traduzione, è possibile implementare tool come Google Translate e molto altro ancora.

Creazione di un oform su ONLYOFFICE. © 2022 Ascensio System SIA

ONLYOFFICE Docs, sicurezza e privacy superiori

La sicurezza e la privacy sono degli aspetti fondamentali sia nel lavoro che nel tempo libero. Rispetto a Microsoft Office e altri concorrenti, ONLYOFFICE si può installare su un proprio server. In questo modo, se avete un’azienda e preferite usare un servizio di cloud privato, potrete usufruire delle funzionalità di ONLYOFFICE senza dover cercare soluzioni alternative e precarie. Utilizzare un vostro server è utile non solo per poter accedere ai documenti aziendali online e in remoto, ma anche perché potrete accedervi da hardware su cui avete il pieno e totale controllo. La soluzione adottata da ONLYOFFICE si basa sull’uso dell’open source: il codice sorgente è disponibile su Github ed è installabile liberamente su un proprio server. ONLYOFFICE risolve così i più gravi problemi delle applicazioni online, la sicurezza e la privacy dei dipendenti, dell’impresa e dei dati condivisi.

Le funzioni di sicurezza avanzate dell’editor ONLYOFFICE, come la crittografia end-to-end e JWT, sono disponibili anche su Microsoft Office. Ma per usufruirne è necessario un abbonamento e l’adozione di Exchange, una piattaforma proprietaria della stessa Microsoft. Chi usa la versione gratuita e/o un abbonamento per piccole imprese, deve accontentarsi di una minore sicurezza.

I controlli di sicurezza di ONLYOFFICE

I controlli di sicurezza disponibili su ONLYOFFICE sono numerosi e in costante aggiornamento. Ne ricordiamo alcuni: protezione dei documenti con password; firme digitali e filigrane; Private Rooms, aule virtuali adibite alla condivisione di condividere documenti e attività solo con utenti autorizzati; soluzioni che garantiscono in ogni momento riservatezza e sicurezza delle informazioni e dei dati.

Infine la possibilità di installare ONLYOFFICE sul proprio server, così da avere tutta la comodità di un software di editing online con l’accesso cloud ai documenti aggiornati, consente di proteggere con maggiore efficacia i dati aziendali con il vantaggio di poter monitorare efficacemente e costantemente il server. Avrete modo di scegliere liberamente dove mettere al sicuro le vostre informazioni e i vostri documenti.

Un documento creato con ONLYOFFICE. © 2022 Ascensio System SIA

ONLYOFFICE: gratuito e pronto per l’offline e i device smart

Microsoft spesso invita gli utenti a sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365 e ai suoi prodotti per privati e professionisti. Si tratta di suite di ottima qualità, ma spesso le funzioni che sfruttiamo sono limitate rispetto al costo da sostenere. L’impossibilità di adeguare l’offerta ai propri bisogni è uno dei motivi per cui vi suggeriamo di riflettere accuratamente prima di sottoscrivere un abbonamento con Microsoft.

ONLYOFFICE offre gratuitamente la sua suite di base, presentando programmi desktop equiparabili al corrispettivo di Microsoft. Ma, se avete esigenze maggiori, potete ricorrere alla versione ONLYOFFICE Workspace. In questo caso, però, ONLYOFFICE non diventa a pagamento: semplicemente dovrete acquistare le funzioni avanzate e aggiuntive, come i servizi “Enterprise”, il CRM o i server per mail e dati. Potete anche connettere ONLYOFFICE Desktop Editor a una piattaforma cloud, come ONLYOFFICE Workspace, Nexcloud, ownCloud, Seafile, Liferay e KDrive per collaborare con i vostri colleghi su documenti, modificarli, commentarli e recensirli insieme in tempo reale. In alternativa, potete scegliere di hostare tutto su un server privato di vostra proprietà. Anche per questo riteniamo che ONLYOFFICE è la miglior alternativa gratuita a Microsoft Office.

Naturalmente ONLYOFFICE è disponibile gratuitamente anche su altri dispositivi oltre ai tradizionali PC Windows o macOS. Sono disponibili app sui maggiori sistemi mobile (iOS e Android) e anche per le principali distro di Linux. Grazie all’implementazione su tanti device e alla possibilità di usufruire delle sue funzioni avanzate anche nella versione cloud, ONLYOFFICE si presenta come un eccellente pacchetto di programmi gratuito che vi suggeriamo caldamente di provare sia come privati che da professionisti.