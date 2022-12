ONLYOFFICE equivale, anzi è un’ottima alternativa (sotto molti aspetti perfino migliore) ad Adobe Acrobat. Perché? Perché ti permette di accedere gratuitamente alle funzioni più apprezzate e interessanti del tool di proprietà Adobe, ma soprattutto ti dà la possibilità di modificare i PDF liberamente, senza compromettere il file d’origine.

PDF è una sigla che significa “Portable Document Format”, laddove l’idea di “portabilità” si concretizza nella possibilità di diffondere il file PDF riproducendolo sempre uguale su qualsiasi dispositivo (PC, tablet o smartphone che sia). La “portabilità” secondo Adobe è preservabile solo impedendo alla maggioranza degli utenti di intervenire sul documento. Per questo motivo apriamo i PDF con un apposito lettore, che si tratti di Adobe Reader, di Microsoft Office oppure di un’app ad hoc su smartphone e tablet. Se dovessimo avere la necessità di modificare un PDF, secondo Adobe, dovremmo iscriverci ufficialmente alla suite di Adobe e sottoscrivere un abbonamento.

Per fortuna esiste un’alternativa gratuita ad Adobe Acrobat: è ONLYOFFICE. Non è solo gratuita, ma anche migliore di Adobe Acrobat. Perché la suite, che abbiamo già confrontato con Microsoft Office, consente anche la conversione e la modifica di file PDF. Questa feature si aggiunge a numerose altre, tra cui la creazione e gestione dei moduli e dei campi di compilazione, con ONLYOFFICE Forms. Il tutto coniugando il meglio della suite d’ufficio online e offline, superando anche concorrenti blasonati come Google Docs. Per questo il software prodotto da Ascensio System SIA supera la controparte più nota e possiamo quindi affermare che ONLYOFFICE sia migliore, sotto molti aspetti, di Adobe Acrobat.

I costi di ONLYOFFICE confrontati con Adobe Acrobat

La prima differenza tra ONLYOFFICE e Adobe Acrobat è il prezzo. Purtroppo la “Adobe Creative Cloud” richiede, oggi, un costoso abbonamento annuale – il costo dell’abbonamento per il solo Adobe Acrobat è poco più di 24€ al mese, pari a quasi 300€ annui. La cifra è importante, soprattutto qualora abbiate bisogno di modificare solo saltuariamente i PDF – come accade alla maggioranza degli utenti privati e/o nelle PMI. In più, Adobe è particolarmente “gelosa” dei suoi software: ciò significa che è impossibile modificarli e, spesso, anche ottimizzarne le prestazioni è difficoltoso.

ONLYOFFICE invece è gratuito e open source. Sul primo punto, sottolineiamo come la gratuità sia ideale per chi faccia un uso “privato” delle caratteristiche salienti del software. Per quanto riguarda la presenza del codice sorgente su GitHub, questa garantisce trasparenza e affidabilità. La community del repository è molto attiva e lo stesso GitHub garantisce una buona protezione dei file. Già solo da questo punto di vista, possiamo riaffermare con forza che ONLYOFFICE sia migliore di Adobe Acrobat… o quantomeno più economico!

I differenti editor inclusi in ONLYOFFICE sono pienamente compatibili con i formati di Microsoft, Google, Adobe e altri software

Le funzionalità di base di ONLYOFFICE

Adobe Acrobat è un programma altamente specializzato: è un editor dedicato esclusivamente ai documenti PDF. Nonostante le numerose caratteristiche, quindi, non potrà mai oltrepassare i limiti di questo standard. ONLYOFFICE, invece, è una suite di produttività completa e dispone di un editor di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, moduli compilabili e molto altro. Per lavorare sui moduli ad hoc e sui documenti PDF userete gli stessi software, dunque con la stessa interfaccia e senza alcun problema di compatibilità con il formato PDF nativo.

La suite d’ufficio online ONLYOFFICE è pienamente compatibile con i moduli e i campi di compilazione presenti in Adobe Acrobat. Si può aprire, convertire il file PDF e modificarlo all’interno della stessa suite senza alcun problema di visualizzazione o difficoltà di formattazioni o altre anomalie tipiche di quando si elabora un documento con suite diverse (ad esempio, i problemi di compatibilità fra i documenti ODT e i programmi della suite Microsoft Office).

Utilizzo multipiattaforma e sicurezza

ONLYOFFICE è una suite disponibile su web e ottimizzata sia per l’accesso da computer che da device mobile, sia via browser che in app; una caratteristica in cui non solo Adobe, ma anche Microsoft e Google sono spesso deficitarie. Inoltre, ONLYOFFICE consente di lavorare sia in locale che online, passando agilmente da una modalità all’altra. Ciò non significa che Ascensio System SIA abbia trascurato la sicurezza, anzi. ONLYOFFICE, a differenza di Adobe, Google e Microsoft, consente e prevede il self-hosting: garantisce un controllo diretto e granulare di quanto viene pubblicato online, per una maggiore sicurezza e protezione da eventuali manomissioni esterne. In più è possibile integrare il self-hosting con i propri sistemi di sicurezza, un plus importante per qualsiasi professionista e azienda.

Entrambe le piattaforme offrono varie misure di sicurezza, uno degli aspetti da considerare lavorando sui documenti. Entrambe le suite offrono la possibilità di inserire filigrane nei documenti, personalizzare i ruoli dei destinatari e applicare la crittografia al livello del modulo o di singoli campi. Tuttavia, tra ONLYOFFICE e Adobe Acrobat ci sono alcune differenze: innanzitutto, il codice di Adobe è proprietario, mentre quello di ONLYOFFICE è open source, e grazie alla collaborazione di una community internazionale di appassionati e sostenitori del progetto, la suite è in costante evoluzione.

L'elevata sicurezza garantita da ONLYOFFICE

Le implicazione dell’open source in ONLYOFFICE

La natura open source di ONLYOFFICE garantisce maggiori possibilità di integrazione con altri software e hardware, che si traduce in una maggiore flessibilità e in un’elevata compatibilità tra ONLYOFFICE e piattaforme molto popolari come SharePoint, Jira, WordPress, FileCloud e OpenOlat. Non solo: la suite è incorporata in oltre 30 servizi web tramite API e WOPI, garantendo ai vostri clienti di poter lavorare sui documenti in collaborazione all’interno della piattaforma. Da questo punto di vista, vi suggeriamo di prendere in considerazione ONLYOFFICE Workspace: si tratta di una soluzione specializzata per chi lavora e necessita di una suite adatta per ogni bisogno e occasione.

ONLYOFFICE o Adobe Acrobat: in sintesi

Prima di procedere con le conclusioni della nostra disanima, una sintesi dei punti forti di ONLYOFFICE rispetto ad Adobe Acrobat.

Open-source e flessibile

ONLYOFFICE offre agli utenti soluzioni open-source. Il suo codice sorgente è pubblicato su GitHub, il che garantisce trasparenza, affidabilità e flessibilità di utilizzo.

Collaborazione online in tempo reale

È possibile creare moduli insieme ai propri colleghi in tempo reale, lasciare commenti, rivedere e tenere traccia delle modifiche, consultare la cronologia delle versioni e molto altro. È possibile comunicare direttamente nel documento per accelerare il processo utilizzando una chat integrata o il plugin Telegram, nonché il plugin Jitsi per effettuare chiamate audio e video.

Web, desktop, mobile

Con ONLYOFFICE è possibile creare, co-autorizzare e compilare moduli completamente online. Inoltre, è possibile lavorare con i moduli in locale e compilarli in mobilità utilizzando le applicazioni per iOS e Android.

Tutte le funzionalità in un unico editor completo

ONLYOFFICE utilizza il suo editor di documenti nativo per lavorare con i moduli. Per creare un modulo, non è necessario creare un documento in un altro elaboratore di testi e poi caricarlo sul server per aggiungere i campi, come fanno altri editor. Con ONLYOFFICE è possibile fare tutto in un unico editor: creare un modello di modulo con campi, formattare il testo e aggiungere anche gli elementi più complessi come le tabelle.

Supporto per le impostazioni dei campi Adobe

Nei moduli di ONLYOFFICE è possibile aggiungere vari tipi di campi, regolarne i colori dei bordi e dello sfondo, impostare il limite di caratteri, applicare l’inserimento di più righe e una combinazione di caratteri, aggiungere suggerimenti e segnaposti, contrassegnare i campi come obbligatori, raggruppare i campi in modo che possano essere compilati contemporaneamente e bloccarli.

Conclusione

La bellezza della tecnologia è la possibilità di aggiornare costantemente gli strumenti che usiamo e di adattarli alle nostre esigenze. ONLYOFFICE è un’aggiunta importante e, con l’aggiornamento alla versione 7.2, si riconferma un’alternativa più che valida alle suite più blasonate. Adobe, pur essendo proprietaria del formato PDF e sviluppatrice di Acrobat, è restia ad “aprire” i PDF per la modifica su altri programmi. ONLYOFFICE vi consente, a costi inferiori e più adatti a un uso saltuario (e senza doverti abbonare ai servizi specializzati di Adobe), di risolvere questi problemi e di utilizzare al meglio i PDF.