Opera GX è un browser con diverse funzionalità dedicate ai videogiocatori, ma oggi ha introdotto una novità che di certo farà comodo a parecchi utenti. Si chiama “Fake My History” e fa esattamente quello che state immaginando: sostituisce la cronologia di navigazione più discutibile (così la definisce l’azienda nel suo comunicato stampa) con una nuova versione dopo due settimane di inattività.

“Nella vita non esistono salvataggi, respawn o checkpoint: tutto può accadere. Quando succederà, per cosa verrete ricordati? Con ‘Fake My History’, cancelliamo l’immagine e sostituiamo i vostri scandali digitali con una versione totalmente falsa del vostro passato di navigatori“, ha dichiarato Maciej Kocemba, Product Director di Opera GX.

L’azienda non dipinge certo uno scenario felice, ma al netto di questo, la funzione agisce proprio in questo modo: finché usate il browser normalmente nulla verrà toccato e la vostra cronologia rimarrà intatta, conservando tutto – comprese le visite ai siti per adulti. Ma dopo 14 giorni consecutivi di inattività, il browser vi darà letteralmente per morti e sostituirà tutta la vostra cronologia con query di ricerca come “opportunità di volontariato locale”, “corsi online gratuiti per la crescita personale”, “come incoraggiare il voto nella mia comunità”, “come costruire una casetta per gli uccelli” e così via, facendovi apparire come una persona impeccabile.

Se 14 giorni vi sembrano troppi, non preoccupatevi: il browser integra anche un pulsante “fai finta che io sia già morto” che attiva immediatamente la sostituzione della cronologia, così da farvi dormire sonni tranquilli ed evitare spiacevoli imprevisti nel caso qualcuno voglia sbirciare le vostre ricerche e voi vi siate scordati di usare la modalità incognito.