Optix MAG271CQR e MAG321CQR, nuovi monitor per giocatori da MSI

MSI ha annunciato Optix MAG271CQR e Optix MAG321CQR, due nuovi monitor curvi (1800R) con pannello VA, risoluzione di 2560×1440 pixel, refresh rate di 144 Hz e tempo di risposta di 1 millisecondo. Tante quindi le cose in comune, ma non la dimensione, che è di 27 pollici nel primo caso e 32 pollici (31,5 pollici per l’esattezza) nel secondo.

Pensati per i videogiocatori, questi due monitor assicurano angoli di visione di 178 gradi e possono essere regolati in altezza, inclinati e ruotati. Il pannello VA offre una copertura dei gamut DCI-P3 e sRGB rispettivamente del 90% e 115%, tecnologia anti-flickering e filtro per la luce blu, in modo da alleviare la stanchezza oculare. Supportata la tecnologia AMD FreeSync per sincronizzare il frame rate prodotto dalla GPU Radeon con il refresh rate del monitor.

Non manca un OSD studiato per offrire quante più opzioni ai giocatori, come ad esempio dei mirini per non perdere mai un obiettivo, ma c’è anche il software Gaming OSD per Windows che consente di personalizzare i monitor a proprio piacimento in ogni aspetto.

In tema di personalizzazione non poteva mancare l’illuminazione MSI Mystic Light, sincronizzabile con altri prodotti MSI dotati della stessa tecnologia. Il tutto è poi gestibile da smartphone, tramite un’app apposita. È inoltre possibile far sì che l’illuminazione funzioni anche al ritmo della musica riprodotta sul vostro PC.

Entrambi i monitor sono dotati di un ingresso DisplayPort 1.2, due HDMI 2.0, un’uscita cuffie, due USB 2.0 e una USB 2.0 Type B. Potete trovare maggiori dettagli nelle pagine dedicate sul sito di MSI: Optix MAG271CQR e Optix MAG321CQR. Al momento non sono noti i prezzi di listino.