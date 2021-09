Optix MEG381CQR Plus, il nuovo monitor top di gamma di MSI

MSI continua l’espansione della propria lineup di prodotti pensati per i giocatori lanciando ufficialmente il nuovo monitor Optix MEG381CQR Plus. Si tratta del primo monitor a far parte del segmento MEG (il più alto dei prodotti MSI) e il primo a supportare lo standard HMI (da non confondere con HDMI) che sta per Human-Machine Interface, un concetto completamente nuovo nel mondo del gaming.

La serie MEG cerca di trascendere gli attuali prodotti da gaming, ed è progettata per spingere i limiti di ciò che può essere una serie da gaming estrema. Essa combina i punti di forza dei prodotti MSI esistenti con una nuova tecnologia innovativa, che si traduce in miglioramenti significativi nell’efficienza operativa e di gioco. Con la serie MEG si prende il controllo completo delle prestazioni e della personalizzazione: è la scelta definitiva per gli appassionati che cercano il massimo.

Il pannello del monitor Optix MEG381CQR Plus ha un raggio di curvatura 2300R, perfetto per tantissimi usi e per aumentare l’immersività in-game. Il monitor ha una risoluzione UWQHD+, quindi 3840×1600, fornendo dettagli incredibilmente nitidi. Optix MEG381CQR Plus è inoltre certificato VESA DisplayHDR 600, regalando immagini incredibilmente dettagliate e con un’ampia gamma colore. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento di 175Hz e tempo di risposta di 1ms, per una fluidità in-game eccezionale. Non manca poi la certificazione NVIDIA G-Sync Ultimate.

Photo Credits: MSI

Con Steelseries GameSense i LED RGB non saranno solo una decorazione di fantasia ma aiuteranno anche il vostro gameplay. Sincronizzandolo con le attività in-game potrete visualizzare dettagli vitali attraverso i vari effetti LED.

All’interno della confezione sono presenti accessori extra come il bungee per il proprio mouse cablato, riducendo così l’attrito sulla scrivania, e il supporto per la webcam/videocamera, permettendo di ridurre l’ingombro dietro il monitor e sulla scrivania. È dotato poi di due porte HDMI 2.0, una DP 1.4, 3 USB 3.2 Gen1 Type A, una USB 3.2 Gen 1 Type B e le porte audio con mic-in, headphone-out e mic-in upstream.

Il nuovo Optix MEG381CQR Plus arriverà in commercio in Italia per il mese di novembre 2021. Purtroppo non sappiamo ancora il prezzo consigliato al pubblico per questo monitor, ma vi aggiorneremo non appena avremo notizie ufficiali.