Ora il vostro Mac con M1 può far girare le applicazioni Windows

Buone notizie per gli utenti Mac che sono passati ad uno dei nuovi dispositivi equipaggiati con SoC Apple M1, ma che vogliono avviare ed eseguire applicazioni pensate originariamente per il sistema operativo Windows. Infatti, un recente aggiornamento del popolare software compatibility layer Wine(oltre a correggere oltre 60 bug) ha aggiunto la possibilità di usare applicazioni Windows a 64 bit sui computer dotati di M1 e macOS Big Sur.

Wine 6.0.1 è solamente una maintenance release al momento, ma questo importante risultato apre le porte ad un utilizzo più ampio di software sui nuovi Mac che sono privi del supporto alla funzionalità Boot Camp, presente invece sui precedenti computer basati su CPU Intel x86, nonché di vere e proprie opzioni di virtualizzazione, ad eccezione delle versioni Insider Preview di Windows on ARM.

Dato che quasi tutte le principali app funzionano comunque su M1, grazie alle veloci ricompilazioni per l’architettura ARM di M1 o alla tecnologia di traduzione Rosetta 2 di Apple, rimangono solo alcuni motivi che porterebbero una persona a seguire questa strada, come l’impiego di applicazioni importanti e proprietarie che girano solamente su Windows.

Ovviamente, nel caso foste interessati vi suggeriamo di consultare il database delle applicazioni compatibili messo a disposizione del team di Wine. Non sorprende di certo vedere che la top ten dei software supportati è dominata da videogiochi che hanno ormai svariati anni sul groppone, tra cui il popolare World Of Warcraft.

