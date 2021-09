Ora potete acquistare questa piccola tastiera nata per il copia e incolla

Stack Overflow ha collaborato con il rivenditore tech Drop per rilasciare questa piccola e particolare tastiera chiamata The Key. È nata per fare esattamente due cose: copiare e incollare.

Come riporta The Verge, il prodotto è nato come un pesce d’aprile di quest’anno: agli utenti di Stack Overflow sono stati mostrati avvisi che affermavano di avere un numero limitato di copia/incolla e che potevano alzare quel limite solo acquistando The Key. Gli utenti, come osserva il post del blog di Stack Overflow, sono rimasti delusi nello scoprire che The Key non era una cosa reale che potevano davvero acquistare.

Photo credits: Stack Overflow

L’idea ha avuto talmente tanto successo che ora, invece, è possibile acquistare questo macropad. È disponibile per il preordine sul sito web di Drop per 19 dollari e il prossimo lotto verrà spedito il 13 dicembre.

Come potete notare voi stessi, la tastiera è formata da tre singoli tasti. Uno riporta il logo di Stack Overflow e gli altri due le lettere C e V, utilizzate nella scorciatoia da tastiera per copiare e incollare. I tre tasti sono completamente programmabili e si possono mappare per eseguire potenzialmente tantissime azioni anche tramite delle macro. Si possono magari impostare i tasti per aumentare e diminuire la luminosità, per alzare e abbassare il volume, terminare una chiamata Zoom e così via.

I macropad come questo non sono certo un concetto nuovo: addirittura alcuni sono formati da un solo tasto, come Esc. Ma questo progetto di Stack Overflow e Drop consente una programmazione unica e inoltre sembra particolarmente ben fatto. È dotato di switch Kailh Box Black, che Drop afferma offriranno “una sensazione lineare ultra-smooth”. Il case è in alluminio lavorato a CNC con copritasti personalizzati con profilo XDA. È presente anche un connettore USB-C sul retro della mini-tastiera, e ci sono dei piedini sul fondo per evitare che scivoli.

Inoltre acquistando il macropad si fa anche del bene: una percentuale delle vendite andrà a digitalundivided, una startup sociale che sviluppa iniziative innovative che catalizzano la crescita economica nelle comunità nere e latine. Se questo non è un motivo valido per procedere all’acquisto di The Key, sappiate che le scorte sono limitate e che a breve potrebbe non essere più disponibile.