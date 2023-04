Instagram ha introdotto quella che lo stesso CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha definito come “Una delle funzioni più richieste” e ha a che fare con la biografia dei profili. Ora, è possibile inserire fino a cinque link nello spazio dedicato.

L’inserimento è semplice e va effettuato tramite le impostazioni del profilo, dove è anche possibile dare un titolo ai link e ordinarne la visualizzazione. La decisione di implementare tale funzione di default nella piattaforma mostra come Meta sia attenta a ciò che succede nel suo giardino.

Questo perché esistono già dei servizi che consentono di inserire link multipli in una pagina social, anche se solo a livello virtuale, nel senso che creano una landing page dove chi visita il profilo può trovare tutte le informazioni, ma il link che viene postato sul social resta uno soltanto. Un buon esempio di tale servizio è Linktree.

Data la diffusione di questi servizi, alcuni utenti (o magari i profili di certe aziende) potrebbero scegliere di lasciare le cose come stanno, accontentandosi che il servizio sia fornito da terzi. Tuttavia, vista la loro enorme diffusione, siamo certi che la decisione di rendere disponibile la funzione disponibile all’interno della piattaforma sia senza dubbio ben accolta dai più.

Dopo il recente calo di popolarità di Twitter, dovuto ai provvedimenti radicali presi da Elon Musk, in particolare la nuova spunta blu a pagamento, l’ampliamento delle funzioni di Instagram potrebbe trasformare la piattaforma di Zuckerberg in un serio competitor: le piattaforme funzionano in maniera profondamente diversa, è vero, ma tanti utenti stanno ancora cercando un social che diventi la loro nuova “casa” e Instagram potrebbe essere uno di questi.