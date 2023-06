Microsoft sta continuando a tenere alto il ritmo delle proprie build di Windows 11 Insider Preview e l’ultima versione, la build 23493, non fa eccezione. Questa build porta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che sicuramente faranno la gioia degli appassionati. Diamo un’occhiata più da vicino a ciò che è incluso in questo estensivo aggiornamento.

Fonte: Microsoft

Una delle aggiunte più importanti è l’introduzione di Windows Copilot, una funzione rivoluzionaria che integra l’intelligenza artificiale di Bing Chat direttamente nel sistema operativo. Con Windows Copilot, è possibile accedere a una serie di funzioni semplicemente facendo clic sul nuovo pulsante sulla barra delle applicazioni o utilizzando la scorciatoia da tastiera WIN + C.

Supportato dalle tecnologie utilizzate in Microsoft Edge 115 e Bing Chat, Copilot può eseguire diverse operazioni come cambiare il tema del sistema, analizzare il contenuto di una scheda del browser, configurare le impostazioni del sistema, catturare screenshot e persino assistere in attività creative come scrivere storie o creare immagini. Questa prima anteprima di Copilot ne mostra il potenziale, con ulteriori funzionalità previste per gli aggiornamenti futuri. Gli utenti Windows Insider del canale Dev possono provare questa funzione installando la build 23493 o successiva e Microsoft Edge versione 115.0.1901.150 o successiva.

Fonte: Microsoft

Oltre a Windows Copilot, questa build introduce il supporto per altri formati di compressione, rendendo più semplice per gli utenti lavorare con i file “zippati”. I nuovi formati supportati includono .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz, .rar e .7z. Gli utenti non avranno più bisogno di strumenti di terze parti per decomprimere questi formati di file, semplificando il processo di gestione dei file. Tuttavia, per la creazione di questi formati saranno ancora necessari strumenti di terze parti, almeno per il momento.

Un altro miglioramento degno di nota riguarda la nuova esperienza della homepage delle Impostazioni. Quando si avvia l’app Impostazioni, gli utenti si trovano ora su una homepage dinamica e personalizzata che fornisce una panoramica del dispositivo e offre un accesso rapido alle impostazioni principali. Le schede interattive rappresentano varie impostazioni relative al dispositivo e all’account, raggruppate per funzioni di accesso comune. Queste schede includono le impostazioni consigliate in base ai modelli di utilizzo degli utenti, le informazioni sull’utilizzo del cloud storage, le opzioni di recupero dell’account, le impostazioni di personalizzazione, i dettagli dell’abbonamento a Microsoft 365, la gestione dell’abbonamento a Xbox e la gestione dei dispositivi Bluetooth. Questa rinnovata homepage mira a semplificare la gestione delle impostazioni e a rendere più efficiente la gestione dei dispositivi e degli account.

Fonte: Microsoft

L’esperienza di Windows Backup è stata aggiornata in questa build. Gli utenti possono ora ripristinare le app desktop che non sono state installate dal Microsoft Store. Quando si ripristina un backup che include app non disponibili nello Store, l’app ripristinata viene appuntata sulla barra delle applicazioni o sul menu Start. Facendo clic sul pin dell’app, l’utente sarà invitato a scaricarla dal Web. Questo miglioramento amplia le funzionalità della funzione di backup e ripristino introdotta all’inizio dell’anno.

Fonte: Microsoft

Anche il mixer del volume nelle Impostazioni rapide è stato migliorato. Gli utenti possono ora usufruire di un moderno mixer del volume che consente una rapida personalizzazione dell’audio per ogni app. Inoltre, la possibilità di scambiare i dispositivi audio è diventata più comoda grazie alla nuova scorciatoia da tastiera WIN + CTRL + V. Anche l’attivazione dell’esperienza Windows Sonic è stata semplificata, con un elenco di accesso rapido alla tecnologia audio spaziale installata disponibile nel Microsoft Store.

Fonte: Microsoft

L’accessibilità non è stata trascurata in questa build. Microsoft ha introdotto nuove voci naturali in giapponese e inglese (Great British) per gli utenti di Narrator. Queste voci offrono una comoda esperienza di navigazione, lettura e scrittura, utilizzando la moderna tecnologia text-to-speech sul dispositivo. Le voci possono essere scaricate e utilizzate senza una connessione a Internet.

Infine, gli Snap Layout, una funzione molto apprezzata in Windows 11, sono stati migliorati. Quando si passa il mouse sul pulsante Riduci a icona o Massimizza di un’app, gli utenti vedranno ora le icone delle app visualizzate in varie opzioni di layout, aiutandoli a scegliere il layout più adatto. Questo miglioramento mira a migliorare l’esperienza del multitasking e a rendere ancora più semplice l’organizzazione delle finestre di più app.

Fonte: Microsoft

La build di oggi è una pietra miliare significativa nel percorso di Microsoft per la realizzazione di un aggiornamento straordinario per Windows 11. Grazie a Windows Copilot, al supporto ampliato per i formati di archivio, alla nuova homepage delle Impostazioni, ma non solo, gli utenti possono aspettarsi un’esperienza Windows più ricca di funzionalità.

Queste caratteristiche e miglioramenti sono solo un assaggio di ciò che verrà, poiché Microsoft continua a perfezionare Windows 11 sulla base dei feedback e delle esigenze degli utenti. I Windows Insider del canale Dev possono ora scaricare questa entusiasmante build, mentre il pubblico più vasto dovrà attendere questi aggiornamenti nell’imminente Windows 11 2023 Update.