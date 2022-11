Orange Pi, brand di prodotti open source di Shenzhen Xunlong Software, recentemente ha presentato un interessante display da 14″ che si propone come il compagno perfetto per il computer all-in-one Orange Pi 800, dato anche il costo contenuto rispetto ai suoi rivali diretti.

Dal punto di vista delle specifiche, il pannello IPS, retroilluminato a LED, ha una risoluzione FullHD (1080p) e una frequenza di aggiornamento di 60Hz, un rapporto di contrasto di 700:1 e un supporto integrato in metallo nella parte posteriore. Per quanto riguarda la connettività, sono presenti due porte USB Type C (una per alimentare il dispositivo e l’altra come ingresso video) e una HDMI, oltre a un jack audio da 3,5 mm per collegare un paio di cuffie o altoparlanti esterni (in ogni caso, è presente una coppia di speaker integrati, probabilmente di bassa qualità).

Photo Credit: Orange Pi

Photo Credit: Orange Pi

Purtroppo, la fedeltà di riproduzione cromatica non è certo il punto di forza del prodotto, in quanto il pannello è solo in grado di visualizzare il 45% della gamma NTSC (18bit o 262.000 colori), decisamente molto meno della maggior parte dei display attualmente in commercio. Di conseguenza, coloro che desiderano utilizzare questo monitor portatile per guardare film, serie TV o videogiocare, dovrebbero volgere il loro sguardo altrove. Invece, per un uso tipicamente da ufficio, che quindi comprende principalmente la scrittura di documenti o e-mail, potrebbe essere adeguato.

In ogni caso, il nuovo monitor di Orange Pi è acquistabile presso AliExpress al prezzo di 73,03 euro più spese di spedizione (che ammontano a 26,12€), portando il totale a circa 100 euro. È anche acquistabile in bundle con Orange Pi 800, così da avere un computer completo sempre a disposizione.