Orange Pi R1 Plus, più RAM ed una migliore CPU per il piccolo SBC

Orange Pi R1 Plus è un modello aggiornato del precedente Orange Pi R1 con un System on Chip (SOC) Rockchip RK3328 a 64 bit che va a sostituire l’Allwinner H2 + a 32 bit. Questa nuova scheda non costituisce un concorrente diretto di Raspberry Pi, ma è stato progettato per essere utilizzato principalmente come un’apparecchiatura di rete, in grado di gestire file ed instradare le connessioni a casa o in ufficio, il tutto in un corpo piccolissimo.

Orange Pi R1 Plus è equipaggiato con una CPU quad-core ARM Cortex A53 che gira a 1,5GHz, accompagnata da 1GB di RAM DDR4. Già questo decreta un notevole aumento a livello di specifiche rispetto all’ARM Cortex A7 di generazione precedente con 256 MB di RAM DDR3.

Orange Pi R1 Plus dispone di due porte Gigabit Ethernet e una singola porta USB 2.0 che può essere utilizzata per l’archiviazione esterna. Il sistema operativo risiede su una singola scheda micro SD e ci aspettiamo che il SBC sia compatibile con tutti i maggiori SO, come Ubuntu, Android, Debian e OpenWrt. L’alimentazione da 5V fornita tramite una porta USB C, il che ci fa anche chiedere se la porta sia anche in grado di supportare la trasmissione di dati e segnali video.

Purtroppo, non è fornita alcuna connettività wireless sulla Orange Pi R1 Plus ma, volendo si potrebbe usare una scheda su USB nel caso l’utente ne avesse bisogno. Il GPIO è piuttosto scarno, in quanto sono presenti solo 12 pin per l’uscita audio/video, UART/seriale, I2C e per un ricevitore a infrarossi. È possibile utilizzare una scheda di espansione opzionale per aggiungere ulteriori porte USB e un jack di uscita audio-video.

Proposta a circa 20$, si tratta di una scheda interessante e molto probabilmente sarà in grado di soddisfare le esigenze di alcuni tipi di persone, anche se si tratta indubbiamente di un prodotto di nicchia.