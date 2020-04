ORIGIN PC svela EON 15-X, portatile gaming con prestazioni desktop

ORIGIN PC ha annunciato EON 15-X, un portatile gaming che, stando alla scheda tecnica, potrebbe rivelarsi uno dei migliori sistemi del 2020. EON 15-X misura 38,6 x 26,1 x 3,81 cm (L x L x H) e pesa ben 3,4kg; sono configurabili due display, uno Ultra HD (3820 x 2160 pixel) e uno Full HD con un refresh rate di 144Hz, entrambi da 15,6 pollici. Il dispositivo è equipaggiabile con le seguenti schede video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB GDDR5, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB GDDR6, Nvidia GeForce RTX 2070 8GB GDDR e una Nvidia GeForce RTX 2080 8GB GDDR6, tutte VR Ready.

Per quanto concerne i processori, sono disponibili i Core i5-9600K da 6 core/12 thread 3.7GHz (4.6GHz TurboBoost), l’i7-9700K da 8 core/8 thread 3.6GHz (4.9GHz TurboBoost) e il potente i9-9900K da 8 core/16 thread 3.6GHz (5.0GHz TurboBoost).

La RAM può variare da un minimo di 8GB fino a un massimo di 64GB con banchi da 2400/2666/2933 e 3200MHz, inoltre si possono installare fino a tre dispositivi di archiviazione tra SSD SATA, SSD NVMe e HDD con una capienza massima di 2TB per ciascun modello.

Essendo un prodotto per giocatori, non poteva mancare una tastiera con retroilluminazione RGB. A completare il quadro troviamo una batteria agli ioni di litio da otto celle per 82Wh, altoparlanti integrati e le schede di rete Killer Wireless AC 1550 Dual Band +Bluetooth Intel Dual Band Wireless-AC 9260.

Non vi basta? Il portatile integra anche una videocamera Full HD e un sensore per le impronte digitali, oltre ai consueti ingressi USB, HDMI e alle porte audio. Eon 15-X è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e il prezzo minimo parte da circa 2000 euro.