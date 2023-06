State cercando delle nuove cuffie gaming comode, di buona qualità e dal design accattivante? Allora non possiamo che consigliarvi le bellissime MSI DS502, per altro testate in prima persona dai membri della nostra redazione. Le trovate in offerta su Mediaworld con uno sconto del 40%.

La promozione fa precipitare il prezzo da 74,99€ a soli 44,99€, con un risparmio per voi di ben 30€. Un’occasione davvero ghiotta da cogliere al volo, soprattutto perché si tratta di un’offerta valida solo online e solo per oggi. Il consiglio è quindi quello di effettuare il vostro acquisto prima che la promozione o le scorte si esauriscano.

Le cuffie da gioco DS502 Gaming Headset vi regaleranno un audio surround virtuale 7.1, per un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. I driver di altissima qualità da 40 mm, poi, garantiscono un suono cristallino, permettendovi di sentire anche i suoni più impercettibili. Inoltre, grazie al potente software Cmedia Xear avrete a disposizione una vasta selezione di preset e impostazioni, incluso un equalizzatore a 10 bande, per personalizzare il suono secondo i vostri gusti e le esigenze di ogni gioco.

E se volete vivere un’esperienza ancora più intensa, la modalità di vibrazione vi farà sentire le esplosioni forti e chiare non solo con le orecchie, ma anche attraverso la vibrazione. In questo modo il vostro coinvolgimento nell’azione sarà totale. Infine, potrete comunicare agevolmente con i vostri compagni di squadra grazie al comodo microfono ad asta integrato.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

