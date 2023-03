Se vi serve uno dei migliori SSD esterni, ma l’idea di spendere cifre importanti per uno storage elevato non vi convince, la soluzione si trova oggi su Amazon. Il gigante dell’e-commerce offre infatti la possibilità di acquistare il Western Digital My Book Desktop da 6TB a soli 129,99€, un prezzo inimmaginabile per un SSD dalla stessa capienza.

Ciò è stato possibile dopo uno sconto del 51%, valido solo sulla versione da 6TB, acquistabile oggi a un prezzo paragonabile alla versione meno capiente. Un’offerta imperdibile per chi necessita di un’unità di archiviazione affidabile e capiente, dalle prestazioni non poi così distanti da un SSD di ultima generazione. Pur essendo un hard disk, infatti, la USB SuperSpeed 3.2 Gen 1 gli consente di raggiungere i 5 Gbps, oltre ad essere compatibile con le USB 2.0.

In un mondo sempre più digitale, dove serve aumentare lo spazio libero sui propri dispositivi, questa offerta rappresenta un’opportunità da cogliere al volo, soprattutto se consideriamo il mercato altalenante del settore hardware. Oltre che per la sua capienza, Western Digital My Book Desktop si farà gradire per la sua forma stretta e allungata, simile a un case. Niente form factor quadrati quindi, che potrebbero occupare spazio in orizzontale, non il massimo per una scrivania compatta.

Pronto all’uso con i principali sistemi operativi, in quanto formattato nel formato exFAT, Western Digital My Book Desktop include un software di backup e una protezione crittografica a livello hardware, che vi permettono di non perdere mai i vostri file archiviati e di tenerli al sicuro da mani indesiderate. Ovviamente potrete fare backup di foto, video, musica e documenti, oltre che impostare una password personale, in modo da rendere il tutto ancora più sicuro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!