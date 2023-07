State pensando di sostituire il vostro monitor con un nuovo modello, ma volete anche risparmiare? Amazon ha sempre offerte molto interessanti, anche prima del Prime Day 2023, inclusa l’occasione di acquistare lo splendido LG 24ML60SP da 24”, oggi in sconto di ben 50€.

Grazie a questa promozione, infatti, lo pagherete appena 129,99€ invece di 179,00€, con un risparmio per voi del 27% rispetto al prezzo iniziale. Davvero un’ottima occasione per portare a casa un monitor di eccezionale qualità a un prezzo davvero molto vantaggioso.

Il modello LG 24ML60SP vi regalerà un’incredibile nitidezza delle immagini con la risoluzione Full HD 1080p. Grazie alla tecnologia IPS potrete godere di tempi di risposta ridotti e colori ottimizzati, per un’esperienza visiva straordinaria da qualsiasi angolazione. La calibrazione dei colori, poi, preserva le tonalità originali, evitando variazioni indesiderate.

Da menzionare certamente anche il Black Stabilizer, che offre la massima visibilità anche nelle scene più buie, permettendovi di cogliere ogni dettaglio con assoluta chiarezza. In questo modo, ad esempio, potrete scorgere i nemici in agguato nei posti con scarsa illuminazione.

Quando, sia per svago che per lavoro, passiamo tanto tempo davanti a uno schermo, è importante affaticare gli occhi il meno possibile. In questo caso potete stare tranquilli, grazie alla tecnologia Flicker Safe, che elimina quasi completamente lo sfarfallio, consentendovi di godere di sessioni prolungate senza fastidi.

Con il profilo sottile sui tre lati, poi, il vostro sguardo sarà totalmente immerso nell’esperienza visiva, senza distrazioni, con immagini straordinariamente precise e realistiche. Va poi aggiunto che questo modello è corredato da speaker FHD integrati, per garantirvi la massima qualità anche da questo punto di vista.

I videogiocatori hanno bisogno di performance eccellenti, oltre che di un’ottima qualità audio e video. Ebbene, la potente tecnologia Radeon FreeSync vi regalerà movimenti fluidi e senza interruzioni, eliminando l’effetto di tearing e gli scatti dell’immagine, anche durante le azioni più frenetiche. Dynamic Action Sync, poi, riduce al minimo l’input lag e cattura ogni momento in tempo reale, senza perdere un solo istante.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

