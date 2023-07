Con il Prime Day alle porte, gli appassionati di tecnologia stanno già facendo i conti con la loro lista dei desideri. Tuttavia, se siete tra coloro che non vogliono aspettare per trovare un ottimo affare, potreste cogliere al volo l’offerta messa a disposizione dallo store Xiaomi su un loro monitor da 27″, che passa da 229,99€ a soli 139,99€.

Stiamo parlando del Mi Desktop Monitor 27″, un modello semplice e ideale per l’uso in ufficio o per il lavoro da remoto. Dopo lo sconto, il rapporto qualità/prezzo è davvero buono, al punto che questo modello può essere un’ottima alternativa ai migliori monitor per PC, anche perché non si tratta di un modello dalle caratteristiche basilari.

Iniziamo menzionando la risoluzione del monitor di 1080p, che garantisce una riproduzione dettagliata della maggior parte dei contenuti. Ciò che rende ancora più interessante questo pannello è la copertura al 100% dello spazio colore sRGB, che conferisce alle immagini vivacità e colori intensi, una caratteristica spesso assente su monitor con un prezzo così accessibile.

Parlando del pannello da 27 pollici, si tratta di un IPS con un ampio angolo di visione di 178°, che assicura immagini nitide indipendentemente dalla posizione in cui viene visualizzato. Il monitor combina buoni prestazioni con un comfort visivo eccezionale, offrendo un’esperienza comoda sia per il lavoro che per l’intrattenimento anche durante utilizzi prolungati.

I bordi sottili consentono di aggiungere un secondo monitor alla configurazione senza che la parte centrale venga compromessa dai bordi, consentendo quindi anche un utilizzo professionale. Il pulsante multifunzione posizionato sul retro del monitor offre un controllo completo sul dispositivo, consentendo di navigare tra le impostazioni con facilità. Sul retro sono presenti anche diverse porte, tra cui HDMI, VGA e ingresso audio, offrendo molteplici opzioni di connessione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

