Se la vostra scrivania è piena di oggetti e dispositivi di cui non potete fare a meno, ma non volete passare da un PC desktop a un portatile solo per liberare spazio, vi consigliamo di considerare un All-in-One. E, soprattutto, vi informiamo che ora potete acquistare un ottimo HP da Mediaworld a soli 499,00€.

Si tratta di un PC completo, che include anche lo schermo, che fino a 30 giorni fa costava non meno di 549,00€, anche considerando eventuali offerte di Mediaworld. Ma ora, come accennato, puoi acquistarlo per meno di 500 euro.

Questa offerta fa parte della promozione “Summer Tech” di Mediaworld e sarà valida fino al 20 luglio. È evidente che stiamo parlando di un PC progettato per ottimizzare lo spazio, con componenti come il processore e le memorie integrate dietro al pannello da 24″.

Le prestazioni offerte sono più che sufficienti per un uso in ufficio, grazie alla CPU Intel Core i3 di 12° generazione. Lo schermo è un Full HD con bordi microedge, che lasciano solo un po’ di cornice nella parte inferiore che, tuttavia, sono giustificate dalla presenza di altoparlanti frontali di qualità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!