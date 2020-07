Outlook crasha all’avvio? Non siete i soli, ecco come risolvere

Nella giornata di ieri hanno cominciato ad apparire sul web, provenienti da tutte le parti del mondo, numerose segnalazioni riguardo a degli improvvisi crash del client desktop di Microsoft Outlook. A quanto pare il problema rende inutilizzabile il programma di posta e Microsoft sta ancora investigando alla ricerca della causa in modo da poter rendere disponibile una soluzione. Esiste comunque modo di continuare a lavorare in attesa del fix ufficiale.

In tutto il mondo, gli utenti di Microsoft Outlook su desktop stanno incorrendo in crash all’avvio dell’applicazione che rendono impossibile l’utilizzo del client di posta elettronica dell’azienda americana. I più esperti che hanno controllato il Windows Event Viewer hanno notato un codice di errore comune: 0xc0000005. Di seguito il testo completo dell’errore:

La casa di Redmond è a conoscenza del problema, come indicato da un tweet sull’account ufficiale Microsoft 365.

We're investigating whether a recently deployed update could be the source of this issue. As a workaround, users can utilize Outlook on the web or their mobile clients. Additional details can be found in the admin center under EX218604 and OL218603.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 15, 2020