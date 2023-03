Microsoft ha reso disponibile gratuitamente Outlook per Mac, che ora può essere scaricata dall’App Store e non necessità più un abbonamento a Microsoft 365 o una licenza di Office. L’applicazione è stata ottimizzata per i nuovi chip Apple Silicon M1 e M2 e integra anche un widget per macOS che mostra le voci del calendario e supporta il centro di notifica. L’app può essere usata con account di posta Outlook.com, Gmail, iCloud e, in generale, con tutti i servizi che usano il protocollo IMAP.

Non manca il supporto al passaggio da macOS a iOS, per riprendere ad esempio una mail che si era iniziata su un altro dispositivo, inoltre Microsoft ha in programma di aggiungere il supporto alle Full Immersion e un’opzione di anteprima per vedere rapidamente le voci del calendario dal menu dell’app.

Credit: Microsoft

La decisione di Microsoft arriva nel pieno della ricostruzione dell’app Outlook per Windows, basata sul web e a cui l’azienda ha lavorato molto con l’obiettivo di combinare le app Mail e Outlook attuali in un solo client di posta elettronica.

Microsoft ha però chiarito che non ha intenzione di aggiornare Outlook per Mac in una progressive web app, anche se ci saranno comunque degli aggiornamenti per l’app nativa. Secondo Jeremy Perdue, responsabile del prodotto per Outlook per Mac, “Ci sono ancora molte altre funzionalità che vogliamo portare all’esperienza di Outlook per Mac. Stiamo ricostruendo l’app da zero per renderla più veloce, affidabile e per essere un Outlook per tutti”.

Outlook è già uno dei migliori client e-mail e la scelta di renderlo gratuito spingerà sicuramente molti utenti Mac a provarlo, magari per sostituirlo all’app Mail nativa o ad alcuni dei client di terze parti più famosi, come ad esempio Spark.