OWC Thunderbay 8, nuovo NAS con Thunderbolt 3

OWC è pronta a commercializzare una nuova soluzione d’archiviazione esterna, il Thunderbay 8. Come si evince dal nome, questo nuovo NAS coniuga la connettività Thunderbolt 3 e la comodità e facilità di avere fino a 8 dischi hot-swap nei canonici formati 3.5″ e 2.5″, accogliendo sia dischi meccanici che SSD tradizionali in qualsiasi combinazione voluta, per una capacità d’archiviazione che può arrivare fino a 128TB.

Pensato per un pubblico professionale particolarmente esigente, il Thunderbay 8 può raggiungere una velocità testata di trasferimento dati fino a 2586 MB/s (con dispositivi compatibili) grazie alla porta Thunderbolt 3, garantendo comunque la retrocompatibilità con gli standard precedenti Thunderbolt 1 e 2. Questo tipo d’interfaccia offre un’altra grandissima comodità: si possono infatti collegare in serie fino a sei unità Thunderbay 8, per realizzare un sistema d’archiviazione perfettamente integrato e pronto all’uso e con fino a 768TB di spazio disponibile.

Che siate registi, produttori cinematografici, fotografi, designer grafici o gruppi di lavoro, con Thunderbolt 8 avrete a disposizione un vero data center a dimensione di scrivania, ben integrabile negli ambienti ed uffici anche di alto livello, oltre che in location di lavoro più pratico grazie alla struttura in alluminio rinforzata. Potrete gestire il vostro lavoro e i vostri file senza pensare allo spazio o alla banda disponibile, indispensabili per flussi di video 4K, larghi formati, file RAW e contenuti di realtà virtuale.

Insieme a Thunderbay 8, OWC fornisce anche SoftRAID, compatibile con MacOS e Windows. Si tratta di un software di gestione dischi che permette di avere pieno controllo dell’array di Thunderbay 8, offrendo la possibilità di configurare a piacimento qualsiasi tipo di RAID, da RAID 0 a RAID 10, coniugando velocità e ridondanza secondo le proprie esigenze.

La soluzione di OWC viene commercializzata plug-and-play, con un cavo Thunderbolt in dotazione, senza bisogno di alcun driver aggiuntivo. Inoltre l’azienda sottopone ogni Thunderbay 8 a severe sessioni di rodaggio prima di spedire il prodotto, certificandone l’idoneità e il la prontezza d’uso all’arrivo dal cliente. Garantito 3 anni dal produttore e venduto in configurazione sia priva di dischi che con dischi già presenti, il Thunderbay 8 è disponibile all’ordine, per un prezzo di partenza di circa 940 euro sul mercato italiano.