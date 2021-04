Paint nella vita reale? Più o meno con questo progetto Raspberry Pi

Il connubio tra LED RGB e progetti Raspberry Pi è più forte che mai. Le piccole luci in grado di mostrare un’infinità diversa di colori sono tra le componenti più utilizzate e apprezzate da chi si diverte a smanettare e realizzare vari dispositivi con il proprio SBC (Single Board Computer). Sarà per questo che i progetti basati sull’uso di matrici LED sembrano non essere mai abbastanza?

Il progetto Raspberry Pi di cui vi vogliamo parlare oggi arriva dalla mente del creator Neythen Treloar di cui vi abbiamo già parlato anche in precedenza. Neythen ha realizzato un sito web che ricorda in grafica e funzionalità il programma di disegno Microsoft Paint. La differenza? Il disegno da voi tracciato viene istantaneamente mostrato su una matrice di LED RGB portando la vostra creazione digitale nel mondo reale!

Il progetto è chiamato Pixel Paint ed è completamente open source nel caso la community voglia utilizzarlo o migliorarlo.

Il codice di questa applicazione è stato scritto utilizzando tre linguaggi: Javascript, C++ e Python. Un server backend Django è usato per far funzionare la web app e fare da ponte tra i LED della matrice e l’input del browser.

Secondo Neythen, il progetto è stato testato e ha dimostrato di funzionare con un Raspberry Pi 4, Raspberry 3 A e anche un Pi Zero, anche se quest’ultimo ha una certa latenza. Nel futuro il maker vorrebbe implementare delle funzioni di testo nella sua webapp.

Nel caso foste interessati, è possibile controllare il codice sorgente di Pixel Paint su GitHub e scoprire di più su questo progetto nel dettaglio sul thread originale di Reddit.