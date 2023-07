Palit ha preso una scelta decisamente drastica con la nuova NVIDIA RTX 4060: stando alcune foto emerse su Twitter, dal momento che la scheda usa solamente 8 linee PCIe, l’azienda avrebbe deciso di “tagliare a metà” il connettore. Una scelta insolita, se consideriamo che anche schede di fascia ancora più bassa come le Radeon RX 6400 e RX 6500 XT sono equipaggiate con il pettine “completo”, anche se usano solamente 4 linee PCIe.

La scelta di Palit permette a tutti gli effetti di inserire la RTX 4060 in slot PCIe x8, donando di certo maggior flessibilità, ma a noi sembra un cambiamento fine a sé stesso: la maggioranza delle schede madri moderne non ha slot PCIe x8, inoltre di solito il primo slot PCIe x16 è l’unico ad essere collegato direttamente alla CPU; nel caso in cui sul vostro PC ci fosse un PCIe x8 e decideste di inserirvi questa RTX 4060, sarebbe quasi sicuramente collegato al chipset e quindi avreste un aumento di latenza.

Credit: fpsojisan_yt / Twitter

Un altro elemento da considerare, anche se meno importante rispetto a quanto accade con altre GPU viste le dimensioni e il peso ridotti di questa RTX 4060, è la stabilità. Dal momento che l’utente medio che acquisterà questa particolare GPU Palit la inserirà comunque nel primo slot PCIe x16 della scheda madre, la scheda avrà un supporto quasi nullo e sarà tenuta in sede unicamente dalle viti che la fissano al case, a differenza di quanto accade con modelli che hanno un pettine PCIe x16. Anche se le RTX 4060 sono leggere, questo fattore può aumentare il rischio che la scheda si danneggi a causa del suo stesso peso.

L’unico scenario che ci viene in mente in cui una RTX 4060 come questa può tornare utile, è se avete un PC con uno slot PCIe x8 e vi serve una scheda video secondaria; qualsiasi sia il motivo, se fate parte della piccolissima nicchia che rientra in questa descrizione, allora sarete felicissimi dell’arrivo di questa Palit.