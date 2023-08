Nel suo messaggio per la prossima Giornata Mondiale della Pace della Chiesa cattolica (prevista per Capodanno), Papa Francesco ha sollevato l’allarme riguardo ai potenziali rischi dell’intelligenza artificiale. Francesco ha enfatizzato l’importanza di vigilare contro l’insorgere di logiche di violenza e discriminazione nell’implementazione e nell’uso dei dispositivi legati all’IA. Nel suo appello, ha messo in risalto la necessità di proteggere i più fragili e gli esclusi, sottolineando che ingiustizia e disuguaglianza possono alimentare conflitti e tensioni globali.

IA JESUS

Papa Francesco ha lanciato un appello universale alla comunità globale affinché si impegni in una riflessione profonda e responsabile riguardo all’IA, al fine di garantire che il progresso tecnologico sia al servizio dell’umanità e contribuisca alla promozione di valori come giustizia e pace.

Nel momento in cui vi riportiamo la comunicazione del Papa, nel meraviglioso mondo del web è possibile trovare proprio un’intelligenza artificiale costruita per ricalcare i concetti e gli insegnamenti di Gesù… o almeno in base a ciò che è stato raccontato nella Bibbia.

Ask_Jesus è infatti un canale sperimentale su Twitch che offre agli spettatori la possibilità unica di interagire con un’intelligenza artificiale modellata sui principi e sulla vita di Gesù Cristo. Questa intelligenza artificiale, chiamata AI Gesù, è prontamente disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, offrendo undi talk show progettato per coloro che cercano una guida spirituale o semplicemente un po’ di compagnia.

Alla base di questa particolare iniziativa si trova il Singularity Group, un’organizzazione impegnata nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Sebbene possa destare curiosità, è importante sottolineare che il canale non è legato a un’associazione religiosa specifica.