Che siano portatili o desktop, i Mac sono senza dubbio dispositivi di alto livello, tra i migliori per quanto concerne la produttività, e lo testimoniano i migliaia di creator che si affidano proprio a un computer Apple per portare a termine progetti di editing di livello professionale. A volte, però, capita di dover utilizzare un’applicazione presente solo su Windows, ed è qui che questo articolo viene in vostro soccorso.

Vi informiamo, infatti, che esistono software in grado di simulare Windows sul vostro Mac, senza la necessità di installare diversi sistemi operativi sullo stesso PC, azzerando così anche eventuali complicanze relative al boot loader. Uno di questi è Parallels Desktop, la cui versione Educator Edition viene ora proposta a metà prezzo per studenti e insegnanti, immaginiamo per un tempo limitato.

Vi basta inserire la vostra e-mail accademica al momento della richiesta per verificare se siete idonei, ricevendo dopo pochi istanti la chiave del prodotto, che sbloccherà le numerose potenzialità del software. Come anticipato, la funzione principale di Parallels Desktop è quella di eseguire Windows sul vostro Mac, trasformandolo in una macchina virtuale vera e propria, ma sarebbe un errore pensare che questo sia l’unico beneficio di questo software.

Parallels Desktop, infatti, include oltre 40 strumenti di produttività, che vi permetteranno di acquisire istantanee, scaricare rapidamente video e audio da internet e molto altro, il tutto con un semplice clic del mouse. Potrete anche eseguire le operazioni più complesse, come allegare un file in un foglio di lavoro, trasportandolo dal Mac direttamente nel programma avviato tramite Windows, con il semplice trascinamento del mouse. Volendo, potrete anche rimuovere la barra delle applicazioni del Mac, in modo da visualizzare solo l’interfaccia Windows.

Potreste pensare che installare Parallels Desktop farà rallentare il Mac, ma non accadrà nulla di tutto ciò, in quanto il software gode di un’ottima ottimizzazione, consentendovi di aprire contemporaneamente tutte le applicazioni che siete solito usare. Insomma, un software che potrebbe far comodo a molti di voi, impedendovi di acquistare un secondo PC solo per motivi di compatibilità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere quando terminerà

