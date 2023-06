Se state cercando un modo per eseguire applicazioni non compatibili su due sistemi operativi diversi senza dover acquistare un secondo computer, potreste considerare l’utilizzo di un software di virtualizzazione come Parallels Desktop. In occasione del 17° anniversario dell’azienda che ha sviluppato questo eccezionale software, è stata lanciata un’offerta speciale del 25% di sconto su Parallels Desktop per Mac.

L’offerta sarà valida fino al 5 luglio ed è applicabile sia per l’acquisto di nuove licenze sia per l’aggiornamento di quelle in scadenza. Nel primo caso, il prezzo sarà di 74,99€ invece di 99,99€, mentre nel secondo caso sarà di 52,49€ invece di 69,99€. È importante notare che questi prezzi si riferiscono alla versione di Parallels Desktop per uso domestico e scolastico, ma lo sconto è altresì applicabile alle versioni Parallels Desktop Pro e Business, consigliate per sviluppatori e ambienti di lavoro.

L’utilità principale di Parallels Desktop è la possibilità di eseguire Windows sul vostro Mac e di farlo in modo semplice e intuitivo, senza la necessità di riavviare continuamente il sistema. Sono supportate oltre 200.000 applicazioni, incluso Microsoft Office. Indipendentemente dalla versione di Windows che si virtualizza, Parallels Desktop garantisce prestazioni fluide e senza rallentamenti grazie alle ottimizzazioni continue, incluso il supporto per Windows 11.

L’applicazione è in grado di gestire anche le versioni precedenti di Windows fino alla 7. Saranno soddisfatte anche le esigenze di chi utilizza Linux o altri sistemi operativi. Per semplificare ulteriormente e ridurre l’impatto sulle risorse hardware del vostro computer, Parallels Desktop include numerose funzionalità extra, raggruppate nel cosiddetto Parallels Toolbox, che offre oltre 40 strumenti pronti all’uso.

Alcuni di questi strumenti consentono di pulire e ottimizzare il disco rigido, mentre altri permettono di acquisire istantanee e altro ancora. Inoltre, grazie a Parallels Access, è possibile accedere al vostro Mac da remoto utilizzando dispositivi iOS, Android o un browser. Insomma, le funzionalità offerte da questo software sono notevoli e sono utilizzate da oltre 7 milioni di utenti, ricevendo elogi da parte degli esperti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Parallels dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, visto che difficilmente si ripresenterà a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!