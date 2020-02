Patriot mostrerà un SSD M.2 esterno per console al PAX EAST

VIPER GAMING, divisione gaming di PATRIOT, ha annunciato che il suo team sarà presente al PAX EAST 2020, nel corso del quale eseguirà dei test sul nuovissimo SSD esterno M.2 “PXD” Type-C PCIe. Questo prodotto darà il via alla prossima generazione di soluzioni di archiviazione portatili e, nel corso dell’evento, sarà presentato e testato su PlayStation 4 con il videogioco Spider-Man Marvel.

Questo SSD PCIe M.2 basato su connettività USB 3.2 Tipo-C offre alte velocità di trasferimento ed una stabilità eccezionali grazie all’utilizzo del controller PCIe Phison E13. Sarà disponibile in due versioni: da 512 GB a 2 TB.

“Non possiamo pensare ad un modo migliore per entrare nella community gaming se non far parte di PAX EAST, e far sì che il nostro PXD abbia la sua prima vetrina pubblica durante questo evento è un ottimo modo per far sapere ai giocatori che hanno un’alternativa entusiasmante in arrivo ad Aprile 2020 “, questo è quanto dichiarato da Roger Shinmoto, Vice Presidente di VIPER GAMING di PATRIOT.

Durante PAX EAST 2020, i giocatori potranno testare l’SSD esterno M.2 Patriot PXD su PlayStation 4 con il videogioco Marvel’s Spider-Man, insieme a dei suoi cavalli di battaglia come la tastiera da gioco V765, il mouse V570 BLACKOUT RGB, le cuffie V380 ed altre periferiche gaming presso lo stand.