Patriot presenta PXD, SSD PCIe portatile ad alte prestazioni

Patriot ha presentato un nuovo SSD portatile, PXD. Questa soluzione misura 10 x 3,15 x 1 cm, pesa circa 35 grammi e vanta uno chassis di livello industriale in alluminio. È stato progettato per combinare prestazioni al top (trasferimento di grandi quantità di dati) e portabilità; è disponibile in tagli da 512GB, 1TB e 2TB.

Ora passiamo alle prestazioni. Patriot PXD offre una velocità in lettura e scrittura sequenziale di 1GB/s, mentre le prestazioni in lettura e scrittura casuale non sono dichiarate. Questo SSD integra un controller di memoria PCIe Gen3 x4 e una porta USB-C 3.2 che consente una velocità di trasferimento dati massima di 10Gbps.

Il dispositivo è operativo a una temperatura compresa tra i o°C e i 70°C. Il consumo in idle è di 0,06W, mentre quello massimo ammonta a 2,5W. Attualmente, il dispositivo è compatibile con windows 10, MacOS 10.13 e con le console di Sony e Microsoft. L’azienda ha dichiarato che Patriot PXD potrà essere utilizzato anche su sistemi operativi più vecchi tramite appositi driver.

Nella confezione è incluso il tipico cavo da USB-A a USB-C e uno con due estremità USB-C. La garanzia è di 3 anni e potete acquistare suddetto SSD sul sito dell’azienda. I prezzi partono da 123 dollari per il modello da 512GB.

“I produttori cercano di migliorare i propri dispositivi, ma spesso trascurano la compatibilità e l’esperienza utente. Patriot PXD è progettato per tutti gli utenti, dai PC desktop ai laptop, dai MacBook alle console”, ha dichiarato Roger Shinmoto, vicepresidente di PATRIOT.