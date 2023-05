Patriot Memory, l’azienda specializzata in memorie, soluzioni di storage e periferiche da gaming, sta preparando la sua prossima partecipazione al Computex 2023 di Taiwan: durante i 4 giorni di evento dedicato a tutto quello che è il mondo del PC, Patriot ne approfitterà per svelare al mondo diversi nuovi prodotti, tra cui è prevista la nuova generazione di SSD Viper Gen 5, dotata di un dissipatore e di una ventola per tenere a bada le temperature in tutti gli ambiti di utilizzo.

Viper Gaming è uno dei brand interni di Patriot e, come si può intuire dal nome, si specializza in prodotti dedicati al mondo del PC gaming: in occasione dell’evento di Taiwan, uno dei più grandi al mondo per questo ambiente, Viper si occuperà di svelare al mondo i nuovi SSD PV553 di 5° generazione, dotati appunto di un sistema di raffreddamento attivo che tiene a bada le temperature e permette velocità di trasferimento che arrivano a 12.4 GB al secondo.

Tra le novità attese al Computex però non ci sono solo questi SSD, anzi: Viper si sta preparando a rilasciare una nuova gamma di RAM ad alte prestazioni, le Viper Xtreme 5 DDR5, già nominate tra le possibili vincitrici del European Hardware Award 2023.

Spostando il focus su componenti di fascia industriale, abbiamo la società ACPI – di recente acquistata da Patriot – specializzata in soluzioni di storage, componenti e memorie per l’industria, un ambito dove il design accattivante e i LED RGB lasciano il posto invece a materiali di qualità molto alta pensati per durare nel tempo anche in ambiti di utilizzo industriali.

Il Computex 2023 sarà il palcoscenico perfetto per svelare al mondo tutte le novità, non solo quelle di Patriot ma anche di tutti gli altri player del mercato che non potranno certo mancare alla kermesse di Taiwan: l’appuntamento è fissato tra il 30 maggio e il 2 giugno prossimi.