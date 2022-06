Lanciato un paio di anni fa, Raspberry Pi 400 è stato accolto piuttosto calorosamente dal pubblico, costituendo una sorta di “erede spirituale” degli storici home computer degli anni ’80 (come il Commodore 64 e Amiga), dove tutti i componenti erano racchiusi all’interno dello chassis della tastiera stessa. Infatti, Raspberry Pi 400 contiene al suo interno una variante di Raspberry Pi 4 con 4GB di RAM e permette di avere un vero e proprio PC trasportabile: basta collegare l’alimentazione, un monitor, un mouse e il gioco è fatto!

Indubbiamente, si tratta di un form factor piuttosto poco utilizzato, ma, come riportato dai colleghi di CNX Software, presto sarà lanciato un nuovo concorrente di Raspberry Pi 400. Si tratta di Orange Pi 800, il cui aspetto è molto simile alla sua “fonte d’ispirazione”. Da punto di vista tecnico, invece, Orange Pi 800 è basato sul chipset Rockchip RK3399, CPU a sei core formata da due core ARM Cortex-A72 da 1,8GHz e quattro core ARM Cortex-A53 da 1,4GHz, accompagnati dalla GPU Mali-T860MP4, 4GB di RAM LPDDR4 e 64GB di memoria eMMC per l’archiviazione. Le sue dimensioni sono di 286x122x22 mm, per un peso complessivo di 385 grammi.

Photo Credit: Orange Pi

Photo Credit: Orange Pi

Per ciò che concerne la connettività, troviamo una scheda di rete con supporto Wi-Fi e Bluetooth 5, due porte USB 3.0 e una USB 2.0, un connettore Gigabit Ethernet e un jack audio da 3,5 mm, mentre le uscite video comprendono una HDMI 2.0a e una VGA. Infine, non poteva di certo mancare un lettore di schede microSD e un header GPIO a 26 pin, utile per collegare vari dispositivi elettronici per i propri progetti.

Al momento, purtroppo, data di uscita e prezzo rimangono sconosciuti, ma il dispositivo verrà commercializzato con Chromium OS a bordo e sarà supportato anche Orange Pi OS, basato su Arch Linux.