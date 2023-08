PCI-SIG ha presentato la sua ultima iniziativa volta a promuovere il futuro della tecnologia di trasmissione dati. L’organizzazione ha presentato il PCI-SIG Optical Workgroup, dedicato alla fornitura di tecnologia PCIe all’avanguardia su connessioni ottiche. Questo passo è volto a rivoluzionare il settore, offrendo progressi senza precedenti in termini di prestazioni, efficienza energetica e portata della connettività PCIe.

L’obiettivo principale del gruppo di lavoro è quello di rimanere neutrale dal punto di vista tecnologico e di soddisfare un’ampia gamma di tecnologie ottiche, esplorando al contempo lo sviluppo di fattori di forma specifici per la tecnologia. La mossa ha raccolto un ampio sostegno da parte del settore, con un vasto consenso sui potenziali vantaggi dell’integrazione delle connessioni ottiche con l’architettura PCIe.

“Le connessioni ottiche rappresenteranno un importante progresso per l’architettura PCIe, in quanto consentiranno di ottenere prestazioni più elevate, un consumo energetico inferiore, una portata più estesa e una latenza ridotta“, ha dichiarato Nathan Brookwood, Research Fellow di Insight 64. “Molti mercati e applicazioni che richiedono dati, come il cloud e il quantum computing, i data center iperscalati e il calcolo ad alte prestazioni, trarranno vantaggio dall’architettura PCIe che sfrutta le connessioni ottiche“.