La controversa situazione inerente al connettore a 16 pin (12VHPWR) della GeForce RTX 4090 di NVIDIA continua a essere uno dei maggiori argomenti di discussione delle ultime settimane. Come vi abbiamo riferito in precedenza, diversi utenti si sono lamentati del fatto che il connettore della loro scheda video si sia fuso durante il normale utilizzo, coinvolgendo in alcuni casi anche l’adattatore incluso in confezione.

Si era inizialmente pensato che il problema fosse da imputare alla piegatura del cavo in prossimità del connettore, sebbene Igor’s Lab abbia ipotizzato che l’adattatore presente in confezione potesse essere di scarsa qualità, come vi abbiamo riferito in questa precedente notizia. Infatti, lo stesso Wallossek, in seguito, ha affermato che evitare la saldatura dei connettori e utilizzare invece la crimpatura avrebbe consentito di ottenere una migliore integrità strutturale ed eliminare tutti i possibili inconvenienti dovuti alla saldatura. Un ulteriore approfondimento a opera di Steve Burke di Gamers Nexus ha inoltre messo in risalto che alcuni adattatori potrebbero non utilizzare cablaggi adatti.

A quanto pare, la situazione è talmente seria che anche l‘organizzazione responsabile dello standard PCI Express stesso, ovvero PCI-SIG, ha inviato una notifica di modifica tecnica del connettore 12VHPWR ai vari membri dell’organizzazione, tra cui Amphenol. Le modiche apportate dovrebbero fornire una copertura più ampia e una funzione per gripping per i quattro pin aggiuntivi, rendendo la connessione più salda e corretta.

Proprio nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato dei test condotti dell’esperto Corsair di alimentatori JonnyGuru, il quale ha affermato che, probabilmente, molti utenti non inserirebbero completamente il connettore, portando ad avere un piccolo spazio tra l’inserto e il socket, e suggerendo di applicare un po’ di grasso dielettrico per migliorare la situazione.

In ogni caso, problemi di questo tipo non avrebbero dovuto esserci neppure in partenza e, proprio per questo, PCI-SIG ha pensato a queste modifiche. Purtroppo, sono già in commercio tantissime schede grafiche RTX 4090 che potenzialmente potrebbero rovinarsi e al momento NVIDIA non ha ancora pubblicato un articolo con le conclusioni relative all’analisi dei campioni danneggiati ricevuti.