Dopo l’annuncio fatto un anno fa, PCI Special Interest Group (PCI-SIG) ha annunciato di aver completato la prima bozza della specifica del PCI Express 7.0 (versione 0.3) pronta per essere distribuita ai membri del consorzio.

Sebbene si tratti di una bozza, rappresenta ugualmente un importante traguardo in quanto indica che tutte le componenti tecnologiche si sono integrate perfettamente e ora la responsabilità dello sviluppo completo rimane in mano ai membri del consorzio.

PCI Express 7.0 mira a offrire un valore di trasferimento dati di 128 GT/s e una banda bidirezionale fino a 512 GB/s su un’interfaccia x16 (16 linee). Questi dati rappresentano un incremento di quattro volte rispetto all’attuale standard PCIe 5.0, sempre più diffuso nel settore consumer, e il doppio rispetto al PCIe 6.0. Per quanto riguarda la modulazione e la codifica, la specifica continuerà a utilizzare la tecnologia PAM4, come nel caso del PCI Express 6.0.

Nonostante l’enorme passo in avanti, PCIe 7.0 sarà retrocompatibile con gli standard precedenti fino al 4.0; in altre parole, chi acquisterà un dispositivo PCIe 7.0, come un SSD, sarà in grado di utilizzarlo anche su schede madri compatibili con il PCIe 6.0, 5.0 o 4.0, e viceversa. Quasi come da tradizione, lo sviluppo del nuovo standard richiederà circa tre anni, quindi la versione finale è attesa per il 2025. Il debutto di nuovi prodotti richiederà un ulteriore sforzo di un paio di anni, pertanto prima del 2027 difficilmente vedremo qualcosa di concreto in merito. Nell’attesa della settima generazione, assisteremo all’arrivo del PCIe 6.0 ormai più vicino alla pubblicazione.