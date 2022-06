Un nuovo e costoso case prodotto dalla tedesca Regner è stato da poco recensito dall’overclocker Der8auer. Si tratta di un modello dal vertiginoso prezzo di 1900€ interamente raffreddato a liquido, che integra due radiatori di grandi dimensioni sui due pannelli laterali. I radiatori ricoprono l’intera aera su ciascun pannello e sono coadiuvati da tre enormi ventole silenziose da 140mm, una configurazione che rende il case unico nel suo genere e che si rivolge chiaramente agli appassionati di raffreddamento a liquido, che al tempo stesso sono alla ricerca del sistema più performante.

Regner ha deciso di adottare un sistema di raffreddamento semi-passivo, affidando la circolazione dell’aria interamente alle ventole installate nella parte anteriore e posteriore, un metodo piuttosto comune in sistemi informatici più grossi come i server. L’interno del case fa uso di un design a doppia camera, in modo da ottimizzare lo spazio per i tubi collegati ai radiatori. Gli spazi sono in questo modo divisi, così da ospitare separatamente scheda madre, CPU, RAM e unità di archiviazione M.2 da una parte, nonché GPU e unità da 2,5″ dall’altra. All’interno è inoltre incluso un cavo riser per il collegamento della scheda video al sistema.

Fonte: Regner

Fonte: Regner

Il case divide in due anche il raffreddamento, dedicando un pannello laterale allo smaltimento del calore della CPU e della scheda madre, per riservare l’altro interamente al raffreddamento della scheda grafica. Non è tuttavia chiaro se i due radiatori siano effettivamente indipendenti o se si tratti di un sistema unificato. Regner include ad ogni modo tutti i componenti necessari, tra cui anche i tubi e una pompa PWM EKWB EK-Loop DDC 4.2. Sarà invece necessario acquistare separatamente sia i blocchi che il serbatoio.

Il design adottato da Regner ha un’estetica abbastanza elaborata, con delle alette di grosse dimensioni nella parte anteriore. Nella parte superiore sono anche presenti delle porte USB Tipo-A e Tipo-C, insieme ai due jack per le cuffie e l’ingresso del microfono. Il prezzo davvero elevato lo rende senza dubbio uno dei case più costosi mai realizzati.