Sono ormai due anni che una sostanziale carenza di semiconduttori ha portato diversi settori tecnologici a riscontrare vari problemi, in primis il mercato delle schede grafiche (sebbene quest’anno la situazione sia un po’ migliorata). Molti analisti puntavano proprio al 2022, più precisamente alla seconda metà, come anno di svolta, ma potrebbe non essere proprio così. Infatti, intervistato da TechCheck, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha affermato che la mancanza di strumenti per la produzione di chip non permetterà di soddisfare l’elevata domanda, trascinando la carenza di chip ancora per un paio di anni, almeno sino al 2024.

Photo Credit: Intel

Infatti, lo scorso mese, ASML, il più grande produttore di scanner litografici, aveva affermato che riuscirà a soddisfare solo il 60% degli ordini per gli strumenti impiegati per la produzione di chip. Intel, dal canto suo, a differenza dei concorrenti, dispone di fonderie di sua proprietà e questo, come ribadito dallo stesso Gelsinger a Bloomberg, offre all’azienda una posizione privilegiata rispetto alle altre.

La società di Santa Clara sta anche lavorando alla costruzione di un nuovo stabilimento di grandi dimensioni in Ohio, ma sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima di far partire la produzione presso l’impianto, visto che si parla del 2025. Come vi abbiamo già riferito in precedenza, Intel aprirà anche una nuova fabbrica in Germania e sta investendo nei suoi impianti in Arizona.

In occasione della conferenza inerente agli utili relativi al primo trimestre 2022, Gelsinger ha riconfermato il lancio delle schede grafiche dedicate per desktop della linea Arc Alchemist per il secondo trimestre, smentendo le recenti voci che parlavano di un rinvio. La gamma dovrebbe comprendere sette diversi modelli e quello di punta, Arc 770, dovrebbe essere disponibile in due varianti che si differenzieranno per il quantitativo di VRAM a bordo. Per ulteriori dettagli relativi all’argomento, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia.