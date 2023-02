Il co-fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha recentemente elogiato ChatGPT, un sistema di AI generativa che sta guadagnando molta popolarità nell’industria dell’Intelligenza Artificiale, in occasione della sue serie di discorsi tenuti presso l’Università di Berkeley Haas e in risposta alle domande degli studenti. Huang ha paragonato ChatGPT al “momento iPhone” per il settore informatico, definendolo un’innovazione rivoluzionaria.

Huang ha sottolineato l’incredibile aumento della popolarità di ChatGPT, che ha raggiunto 100 milioni di utenti nei primi mesi dall’uscita, stabilendo un nuovo record come strumento consumer. Questo successo indica che la tecnologia di AI generativa ha un grande potenziale per il futuro dell’industria informatica.

Huang ha affermato:

Quando è stata l’ultima volta che abbiamo visto un componente tecnologico così versatile da poter risolvere problemi e sorprendere le persone in così tanti modi e così spesso? Può scrivere una poesia […] Può compilare un foglio di calcolo; può scrivere una query SQL e fare una query SQL; può scrivere codice python; può scrivere Verilog, e se qualcosa non può farlo oggi, naturalmente sarà in grado di farlo un giorno. Questo è l’”iPhone moment”, se vogliamo, dell’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda il tasso di diffusione di ChatGPT, Huang ha dichiarato: “Non è diverso da quando sono stati creati i browser e qualcuno ha realizzato da un giorno all’altro JavaScript e si è ottenuto un sito web sorprendente. Oppure quando è uscito l’iPhone e qualcuno ha scritto qualcosa e ha impiegato un paio di weekend per avere un software che si può scaricare dall’app store“. Huang ha concluso parlando di come le capacità di ChatGPT di scrivere programmi potrebbero cambiare il panorama: “Letteralmente tutti possono programmare un computer. Abbiamo democratizzato l’informatica in un modo molto, molto ampio“.

Del resto, le parole di Huang non devono sorprendere. NVIDIA è uno dei principali attori del settore dell’IA, in quanto ha creato l’hardware e il software alla base di gran parte dell’industria. Il prezzo delle azioni dell’azienda è aumentato del 33% questo mese grazie all’interesse per ChatGPT e si prevede che la crescita del chatbot porterà a un fatturato di 3-11 miliardi di dollari nei prossimi 12 mesi.