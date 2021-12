Perché acquistare un PC con Windows 11?

Windows 11 è disponibile dallo scorso 5 ottobre. La nuova versione di Windows porta con sé diverse novità, principalmente estetiche ma anche in termini di funzionalità, ed è disponibile gratuitamente per tutti coloro che sono in possesso di un PC desktop o notebook compatibile. Come forse saprete, per funzionare al meglio Windows 11 ha bisogno di requisiti minimi elevati, specialmente per quanto riguarda il Trusted Platform Module (TPM), che dev’essere presente nella 2.0; se avete un computer con qualche anno sulle spalle potreste non essere in grado di aggiornarlo a Windows 11, ma potrebbe essere un’ottima occasione per acquistare un nuovo dispositivo con Windows 11 preinstallato. Volete sapere quali sono i vantaggi? Vediamoli in questo articolo.

Iniziamo con il dire che buona parte dei computer che trovate in commercio sono disponibili con Windows 11 preinstallato, o lo saranno nei prossimi mesi. Ma quali sono le novità principali, che dovrebbero spingervi ad acquistare un nuovo PC con a bordo Windows 11? Innanzitutto, la nuova versione di Windows ridefinisce la produttività: Microsoft ha pensato questa iterazione del suo OS per adattarsi meglio alle abitudini di chi lo usa, risultando nel complesso più “ordinato” e più semplice da usare; inoltre Windows 11 integra la suite Microsoft 365 (che necessita di un abbonamento a parte), così da poter essere immediatamente operativi. Il ritorno dei Widget, posizionati in un pannello dedicato facilmente richiamabile con il pulsante posto sulla barra delle applicazioni, permette di raggruppare notizie, informazioni e interessi in un unico luogo, accessibile in ogni situazione; la funzione di ricerca, ulteriormente migliorata rispetto a Windows 10, permette di trovare rapidamente i software installati oppure documenti, immagini, file e cartelle di cui magari non si ricorda precisamente la posizione.

Grazie al lavoro fatto da Microsoft con i vari produttori, Windows 11 si adatta benissimo anche a dispositivi con form factor diverso: non importa quello che vi serve o preferite, che sia un classico computer portatile, un convertibile o un 2 in 1, perché la nuova versione del sistema operativo ha tutto quello che serve per soddisfare le vostre esigenze. Se usate un dispositivo dotato di pennino, apprezzerete anche le novità relative all’area Windows Ink e allo Strumento di Cattura, che rendono ancora più semplice disegnare degli schizzi, usare la lavagna condivisa, oppure catturare screenshot da condividere rapidamente, magari dopo aver scritto qualche annotazione o evidenziato qualche elemento.

In tempi come quelli che stiamo vivendo, dettati dalla lontananza e dal telelavoro, non poteva mancare uno strumento per comunicare facilmente con amici, parenti e colleghi: in Windows 11 troviamo integrato Microsoft Teams, un software che permette non solo di partecipare a riunioni e videoconferenze di lavoro, ma anche di chattare e videochiamare i propri cari. Microsoft Teams permette di raggiungere gratuitamente chiunque con una chiamata vocale o video, oppure un messaggio, così da essere sempre in contatto, anche in tempi difficili.

Windows 11 introduce anche diverse novità e migliorie dedicate ai videogiocatori, che potranno trarre il massimo dal proprio PC. Non dimentichiamoci poi che acquistare un nuovo PC con Windows 11 preinstallato significa anche comprare una macchina con hardware di ultima generazione, potente e adatto a diversi utilizzi, che sarà un compagno di lavoro e di svago affidabile nel corso degli anni.

Insomma, ci sono diversi motivi per cui vale la pena acquistare un PC con Windows 11 preinstallato. Come detto in apertura, nel corso dei mesi sono sempre di più i computer che vengono immessi sul mercato con a bordo il nuovo sistema operativo: se volete comprare un nuovo PC e volete essere sicuri che abbia già a bordo la nuova versione di Windows, vi consigliamo di dare uno sguardo a questa pagina, dove troverete diverse opzioni adatte alle esigenze più disparate.