Nell’epoca attuale, dominata dalla digitalizzazione e dalla connettività sempre più pervasiva, la scelta del router per la propria casa diventa sempre più una decisione cruciale. Un buon router, infatti, non solo deve poter garantire una connessione Internet affidabile e veloce, ma è sempre più anche un centro di controllo flessibile per una casa sempre più smart, soprattutto se impieghiamo più dispositivi di domotica. In questa ottica i router estendibili ASUS emergono decisamente come la soluzione ideale per soddisfare queste esigenze. Vi abbiamo già introdotto al mondo dei router estendibili, in particolar modo parlando delle caratteristiche che ASUS mette a disposizione dei propri utenti con i suoi prodotti in questo articolo. Ma i vantaggi non si esauriscono qui.

Se confrontiamo un router standard con uno estendibile, le differenze sono notevoli. Sì, entrambi forniscono connettività Internet e creano una rete Wi-Fi domestica, ma un router estendibile va ben oltre. È progettato per fungere da vero fulcro di una casa intelligente, fornendo funzioni avanzate utili anche per gestire un ambiente domestico altamente connesso e interattivo.

Una delle funzioni più importanti e di sicuro più apprezzabili dagli utenti finali è rappresentata da quello che viene definito come “seamless roaming“, o “roaming senza soluzione di continuità”. Questa funzione è rilevante in ogni casa, ma diventa davvero cruciale in un contesto di smart home, poiché assicura una connessione Wi-Fi stabile e ininterrotta anche mentre ci si sposta in diversi ambienti all’interno della casa. In un’abitazione dotata di un router standard, è comune sperimentare una perdita di segnale o un rallentamento della connessione al cambiare di stanza, o peggio ancora al cambio di rete in caso vegano usati extender tradizionali. Ma in una smart home, dove sistemi come la videosorveglianza o il riscaldamento sono connessi, una semplice interruzione della connettività potrebbe causare grossi problemi.

Con il seamless roaming, il router estendibile sarà in grado di “passare” la vostra connessione da un punto di accesso all’altro in assoluta continuità, senza interruzioni e in modo totalmente “trasparente”. Questo è particolarmente utile in abitazioni di grandi dimensioni o ambienti con molte pareti e ostacoli, dove un singolo router potrebbe non essere in grado di fornire una connessione efficace su tutta l’area da coprire. Il seamless roaming assicura infatti che, indipendentemente dalla vostra posizione all’interno della casa, la vostra connessione rimarrà stabile e veloce, permettendo a tutti i dispositivi smart di funzionare come previsto.

Un altro aspetto fondamentale da considerare nella scelta di un buon router è la funzionalità “Plug & Share“, che facilita notevolmente la configurazione e la gestione della rete domestica, soprattutto quando si tratta di aggiungere nuovi dispositivi all’ecosistema. In pratica, con la funzione “Plug & Share” basta collegare un nuovo dispositivo al router estendibile per vederlo immediatamente riconosciuto e disponibile in tutta la rete domestica. Ad esempio, immaginate di voler aggiungere una nuova telecamera di sicurezza, un termostato intelligente o un nuovo sistema audio multi-stanza. Con un router standard, la procedura potrebbe richiedere diversi passaggi complessi come la configurazione manuale, l’aggiornamento del firmware o persino l’installazione di software aggiuntivi. Con la funzione “Plug & Share”, invece, il processo diventa pressoché istantaneo: collegate il dispositivo alla rete, il router lo riconosce e lo rende operativo senza necessità di ulteriori interventi.

“Plug & Share” permette di ridurre i tempi di inattività e minimizza le complicazioni tecniche, permettendo anche a chi non è particolarmente esperto di tecnologia di gestire la propria casa intelligente facilmente e senza problemi. Inoltre, non va dimenticato che la funzione “Plug & Share” è estremamente utile anche per la condivisione di risorse come stampanti, hard disk di rete o anche connessioni Internet backup. Potrete avere, ad esempio, un hard disk collegato direttamente al router e condividere file e documenti con tutti i membri della famiglia, senza dover passare da complicati settaggi di rete.

La gamma di router estendibili ASUS si distingue per la sua ampiezza e versatilità, offrendo una soluzione adatta per ogni tipo di utente. Osservando da vicino, notiamo come il design distintivo, il ricco set di funzionalità e l’innovazione tecnologica siano i pilastri su cui si basa l’intera offerta. Per chi utilizza Internet principalmente per navigazione, streaming video e videochiamate, modelli come l’ASUS RT-AX53U, RT-AX58U e RT-AX59U sono l’opzione ideale. Questi router non solo garantiscono una copertura Wi-Fi ottimale ed estesa, eliminando le aree morte di connessione, ma sono anche equipaggiati con le ultime tecnologie Wi-Fi, come il Wi-Fi 6, assicurando una connessione sempre fluida e stabile anche con molti dispositivi connessi contemporaneamente. Tutto senza dimenticare di offrire una sicurezza estesa e completa per tutti, grazie ad un parental control evoluto e al pacchetto ASUS AiProtection, che protegge tutti i dispositivi collegati alla rete, anche se non dispongono di funzionalità antivirus proprie, come i dispositivi IoT, e si aggiorna gratuitamente a vita.

I gamer, invece, hanno solitamente esigenze più avanzate in termini di connettività. Per loro, ogni millisecondo conta e una latenza elevata può compromettere l’intera esperienza di gioco. Ecco perché ASUS ha introdotto la serie TUF Gaming, con modelli come l’AX6000 e l’AX3000 V2, o l’RT-AX86U Pro. Questi router sono ottimizzati per offrire latenze ridotte al minimo e larghezze di banda elevate, garantendo stream di gioco fluidi e senza interruzioni. Inoltre, funzioni come il Quality of Service (QoS) consentono agli utenti di dare priorità al traffico di gioco, assicurando una performance ottimale anche durante le sessioni di gioco più intense, per non perdere mai un colpo!

Ma ASUS non si ferma qui e con la serie ROG (Republic of Gamers) va ancora oltre, offrendo soluzioni ancora più evolute. Destinati agli utenti più esigenti, così come ai veri professionisti, modelli come lo Strix GS-AX5400, il Rapture GT-AX6000 e il Rapture GT-AXE16000 sono veri e propri gioielli tecnologici. Con il dual-WAN, per esempio, gli utenti possono sfruttare due connessioni Internet contemporaneamente, garantendo una connettività ininterrotta. La possibilità di gestire molteplici VPN, invece, assicura agli utenti più esperti una navigazione privata, sicura e protetta, al sicuro da ogni potenziale minaccia online. Tutti sfruttano comunque la accelerazione di gioco a triplo livello, con prioritizzazione delle porte e dei dispositivi di gioco, prioritizzazione dei pacchetti di gioco e accelerazione del gioco lato server con l’instradamento sul percorso più breve per raggiungere il server di gioco.

La gamma dei router estendibili ASUS offre una varietà di soluzioni in grado di soddisfare sia l’utente medio, che desidera una connessione stabile ed affidabile, sia il gamer più esigente o l’utente professionale, che necessita di funzionalità avanzate e prestazioni al top. Con una tale varietà di opzioni, trovare il router che meglio si adatta alle proprie esigenze è più semplice che mai. Per ulteriori informazioni sui router estendibili prodotti da ASUS, vi rimandiamo al sito ufficiale dedicato, e a questo link per alcuni suggerimenti aggiuntivi su come risolvere i più comuni problemi di connettività, sempre grazie ad un router estendibile!