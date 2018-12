Periferiche Logitech, Razer e tanto altro nelle Offerte Last Minute di Natale su Amazon

Il Black Friday è appena passato ma Amazon non perde tempo per riproporre alcune offerte interessanti in questo caotico periodo di shopping pre-natalizio. Mancano infatti solo 19 giorni al tanto atteso giorno in cui scartare tutti i pacchetti che troveremo sotto l’albero, e la ricerca per rendere amici e familiari contenti sta entrando nel vivo.

Se siete appassionati di videogiochi, domotica o state cercando qualche accessorio per la casa da regalare o regalarvi, potete dare un’occhiata alle seguenti offerte Last Minute. Offerte che rimarranno attive da oggi fino al 20 Novembre, giusto in tempo per Natale.

Per essere sicuri che arrivino prima del 25 Dicembre, potete fare riferimento alla data di spedizione stimata su Amazon.

Periferiche Gaming

Tastiera Meccanica Logitech G413 con layout USA a soli 54,99 euro

Razer Naga Trinity Mouse da gaming a 77,99 euro invece di 109,99 euro

Tappetino Gaming con finitura rigida Razer Firefly a 54,99 euro invece di 74,99 euro

Razer DeathAdder Elite con 16.000 DPI a 54,99 euro invece di 79,99 euro

Razer Nommo Chrome altoparlanti PC 2.0 a 109,99 euro invece di 156,88 euro

Monitor

Monitor BenQ EL2870U 4K da 28 pollici a 299,99 euro invece di 380 euro

Prodotti per la casa

Altre offerte interessanti si possono ritrovare nelle offerte del giorno, attive però solo per oggi. In particolare vi segnaliamo tanti sconti su una selezione di cuffie Sennheiser, visibili tramite questo link – di particolare interesse le Sennheiser PXC 550 con riduzione attiva del rumore a soli 239,00 euro.

In sconto anche le Bowers&Wilkins PX, nella variante Grigia e Oro, proposte a un prezzo di 339,00 euro invece di 399,00 euro.

Immancabili le action cam di Yi Technology, tra cui l’interessantissima Yi 4K+ che abbiamo recensito in questo articolo, proposta a uno dei prezzi più bassi di sempre, ovvero soli 160,98 euro.

Trova il regalo di Natale perfetto con Tom’s!