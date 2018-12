Phanteks PH-TC12LS RGB, nuovo dissipatore a basso profilo ideale per i case più piccoli

Phanteks ha annunciato il nuovo PH-TC12LS RGB, un dissipatore per CPU a basso profilo, su cui ritroviamo il frame Halos RGB. L’azienda ha studiato il dissipatore per far sì che si adattasse ai case più piccoli, dove spesso gli spazi sono ridotti.

Il PH-TC12LS RGB usa sei heatpipe a C con un diametro di 6 mm, in modo da trasferire meglio il calore. La ventola è una Phanteks PH-F120MP, garantisce un flusso d’aria di 53,3 CFM e una pressione statica di 1,72 mm H2O per avere prestazioni di raffreddamento ottimali.

Il dissipatore misura 119,38 x 119,38 x 80 mm (ventola compresa) ed è compatibile con la maggior parte delle CPU attuali. Sono supportati i socket Intel LGA 2011/115x/1366/775 e AMD FM1/FM2(+)/AM3(+)/AM2(+)/AM4.

Il frame Halos RGB integra 18 led per garantire un’illuminazione totale. È possibile collegarlo in serie ad altri prodotti RGB di Phanteks e sincronizzare il tutto tramite il software di una qualsiasi scheda madre compatibile.

Il nuovo PH-TC12LS RGB è già disponibile al prezzo di 49,99 dollari. Phanteks offre una garanzia di 5 anni e assicura una vita media superiore a 150mila ore.