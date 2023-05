Se sei particolarmente attento al design del tuo computer potresti non essere interessato ai cavi inclusi, spesso anonimi o fin troppo comuni. Per risolvere questo problema, si possono acquistare prolunghe o cercare cavi personalizzati che siano compatibili con il proprio alimentatore. Ma se comunque i cavi originali non sono voluti, perché si devono pagare? Con questa filofia, Phanteks offre una nuova linea di alimentatori conosciuta con il nome di Revolt.

Disponibili con capacità che vanno da 1.000 a 1.600 watt, i Revolt sono basati sulla piattaforma Vertex di Seasonic e rispettano tutte le specifiche ATX 3.0. I cavi, come anticipato, sono acquistabili separatamente da Cablemod, un’azienda specializzata nella produzione di cavi di alimentazione personalizzati. Tuttavia, è importante notare che Cablemod non è una soluzione alla portata di tutti. Utilizzando il configuratore, il costo di quattro cavi (ATX a 24 pin, EPS a 8 pin, dual-SATA e PCIe a 8 pin) ammontava a $99, e per una configurazione più completa è probabile che il kit debba essere esteso ad altri connettori.

Phanteks afferma che per le persone che non possono o non vogliono acquistare da Cablemod, offriranno due kit di cavi: un kit PCIe Gen 5 a $79 e un kit completo a $179. Gli alimentatori stessi avranno un prezzo consigliato di $199, $249 e $399 rispettivamente per le unità da 1.000, 1.200 e 1.600 watt. Le unità da 1.000 e 1.200 watt saranno disponibili in colorazione bianca o nera, mentre quella da 1.600 watt sarà disponibile solo in nero.