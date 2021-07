Philips, questo monitor ultrawide da 49″ dominerà la vostra scrivania

Philips è stato tra i primi produttori di monitor a introdurre display curvi ultrawide da 49” per gli utenti aziendali diversi anni fa. Ora le tecnologie si sono evolute e Philips ha annunciato il suo nuovo Brilliance 498P9Z, ideale anche per i giocatori che richiedono schermi di dimensioni elevate senza rinunciare ad un’alta frequenza di aggiornamento. Le grandi dimensioni e la generosa risoluzione offerte dal Brilliance 498P9Z significano che il monitor può sostituire due normali display da 24 o 27 pollici, se possedete lo spazio necessario, costituendo una valida alternativa ai migliori monitor gaming 4K disponibili oggi.

Philips Brilliance 498P9Z è equipaggiato con un pannello VA con proporzioni di 32:9, curvatura 1800R, risoluzione 5120×1440 pixel, luminosità 550nit e rapporto di contrasto 3000:1. Uno dei principali punti di forza del display è la frequenza di aggiornamento di 165Hz con supporto alla tecnologia Adaptive-Sync e un tempo di risposta GtG di 4ms, una combinazione che rende l’LCD adatto ai giocatori, ma sicuramente anche i professionisti lo apprezzeranno. Il monitor può visualizzare 16,7 milioni di colori e riprodurre l’89% di Adobe RGB, il 91% di DCI-P3, il 100% di NTSC e il 122% della gamma di colori sRGB. Inoltre, il display è calibrato di fabbrica con una precisione Delta E <2 ed è certificato VESA DisplayHDR 400.

Per quanto riguarda la connettività, il Brilliance 498P9Z è dotato di una DisplayPort 1.4 e due ingressi HDMI 2.0. Il display LCD ha uno switch KVM integrato e supporta la funzionalità Picture in Picture per un massimo di due PC. Il monitor dispone anche di un hub USB 3.2 a quattro porte con due porte upstream per collegare due host. Inoltre, sono presenti anche due altoparlanti da 5W. Così come diversi modelli di fascia alta, Philips Brilliance 498P9Z è dotato di un supporto tramite il quale è possibile regolare l’altezza, la rotazione e l’inclinazione.

Philips non ha rivelato il prezzo del suo Brilliance 498P9Z. I display ultrawide da 49” di precedente generazione dell’azienda venivano venduti al dettaglio per circa 1.000 euro. Dato che questo offre un refresh rate più alto dei suoi predecessori, sicuramente anche il suo costo sarà adeguato alle nuove caratteristiche tecniche.