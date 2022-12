Qualche mese fa, Phison aveva annunciato il suo primo controller, chiamato E26, dotato di un’interfaccia PCIe Gen 5 con una velocità di trasferimento dati di 32GT/s per linea. Dal punto di vista delle specifiche, il controller E26 impiega core ARM Cortex-R5 accompagnati da acceleratori speciali che fanno parte del package CoXProcessor 2.0, supportando tutti i tipi moderni e futuri di memorie NAND 3D con interfacce ONFI 5.x e Toggle 5.x con una velocità di trasferimento dati fino a 2400MT/s.

In fase di presentazione, Phison aveva sottolineato che il controller E26 elimina l’utilizzo di alcuni blocchi IP che sono generalmente concessi in licenza da terze parti, il che cancella naturalmente i pagamenti delle relative licenze. Infine, E26 è abbastanza flessibile da essere usato per unità M.2 indirizzate a PC client così come server entry-level, unità U.3 per macchine mission-critical e ad alta disponibilità e E1.S/E3.S per array di storage all-flash a densità elevata.

Photo Credit: Future

Il debutto dei primi SSD sul mercato equipaggiati con questo controller era previsto per questo periodo ma, a quanto pare, l’azienda ha deciso di posticipare il lancio. Inizialmente, la società aveva comunicato che avrebbe iniziato la produzione di massa nel corso del terzo trimestre del 2022, ma quest’ultimo è ormai terminato e non c’è alcun SSD con E26 sul mercato. K.S. Pua, CEO di Phison, aveva affermato sul blog ufficiale lo scorso 14 novembre:

Nonostante le sfide del mercato, Phison è orgogliosa di aver attraversato con successo il 2022 con una forte innovazione e leadership tecnologica, due caratteristiche della nostra azienda. Come azienda lungimirante, non vediamo l’ora di portare ulteriori personalizzazioni, innovazioni e soluzioni SSD ai nostri partner e clienti il prossimo anno.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere ulteriori informazioni direttamente da parte di Phison.