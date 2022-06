Indubbiamente, il fotoritocco e, più in generale, la modifica e la gestione delle immagini sono operazioni molto popolari al giorno d’oggi. Uno dei programmi più noti, soprattutto per la sua storicità, è Photoshop, sviluppato da Adobe. Al momento, il programma viene offerto tramite una sottoscrizione ad un piano Adobe Creative Cloud. Proprio per questo motivo, molti utenti hanno deciso di trovare alcuni alternative, tra le quali possiamo annoverare Affinity Photo o Gimp, quest’ultimo completamente gratuito e open source.

Lo scorso ottobre, Adobe ha reso disponibile la versione web di Photoshop, fornendo una edizione semplificata del popolare programma, ma ugualmente adatta a rapidi modifiche delle foto. Si tratta di uno strumento piuttosto utile quando è necessario collaborare con altre persone a vari progetti. Recentemente, l’azienda ha aggiornato PhotoShop Web, aggiungendo la possibilità di effettuare il log in e creare un nuovo documento da zero, mentre in precedenza era necessario importare un file dall’applicazione stand alone.

Photo Credit: Adobe

Con una mossa pensata per attirare e fidelizzare più clienti, Adobe ha deciso che renderà gratuita la versione web di Photoshop. Questo approccio, già utilizzato in precedenza con alcune sue altre applicazioni, come Fresco ed Express, permetterà anche agli utilizzatori di Chromebook di usare il programma.

Maria Yap, vicepresidente del settore digital imaging di Adobe, ha affermato:

Vogliamo rendere [Photoshop] più accessibile e più facile per un maggior numero di persone provare e sperimentare il prodotto. Voglio che Photoshop venga incontro agli utenti dove si trovano ora. Non è necessario avere una macchina di fascia alta per entrare in Photoshop.

Purtroppo, al momento Adobe non ha ancora annunciato una tempistica inerente al lancio della versione freemium del programma. Nel frattempo, la società sta continuando ad aggiornare Photoshop Web con nuovi strumenti per ampliare le potenzialità del prodotto.