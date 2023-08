Con i ritmi frenetici delle nostre giornate, bisogna poter fare affidamento sui dispositivi mobili per comunicare, lavorare, intrattenersi e molto altro. Ecco perché avere un Power Bank è diventato così utile: è un compagno di viaggio affidabile che offre la comodità di una ricarica senza interruzioni, permettendo di restare connessi e sfruttare al massimo le potenzialità dei dispositivi.

I tre nuovi Power Bank Techly sono stati appositamente progettati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti in termini di ricarica consentendo di ricaricare un laptop o più dispositivi mobili contemporaneamente.

Il Power Bank 40000 mAh 100W USB-C con 4 Porte Output, dotato di una generosa capacità di batteria 40000 mAh/148Wh, garantisce numerose ricariche complete per i vari dispositivi.

Grazie alla potenza di uscita di 100W la ricarica è rapida ed efficiente, consentendo così di risparmiare tempo prezioso. Inoltre, le porte USB (due USB-A e due USB-C) permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente, rendendo questo Power Bank ideale per chi è costantemente in movimento e ha bisogno di caricare più dispositivi contemporaneamente, sia in situazioni di emergenza che durante i viaggi.

Le dimensioni compatte del Power Bank, con una lunghezza di 136 mm, una larghezza di 78 mm e un’altezza di 47.5 mm, lo rendono facilmente trasportabile ovunque.

Per coloro che cercano un equilibrio tra portabilità e prestazioni, il Power Bank 30000 mAh 100W USB-C anche questo con 4 Porte Output (due USB-A e due USB-C) è la scelta ideale. Con una capacità di 30000 mAh, è abbastanza potente da garantire diverse ricariche per i device, nonostante le sue dimensioni più contenute.

La potenza di uscita di 100W assicura una ricarica veloce mentre le quattro porte USB permettono di connettere vari dispositivi contemporaneamente, rendendolo un alleato affidabile per coloro che hanno bisogno di restare produttivi e collegato ovunque.

Con dimensioni di 179 mm in lunghezza, 78 mm in larghezza e 25 mm in altezza, il Power Bank I-CHARGE-30A-100W si presenta come un dispositivo compatto e facile da trasportare.

Infine, per chi desidera un design più leggero e ancora più compatto, Techly offre il Power Bank 20000 mAh 100W USB-C sempre con 4 Porte Output: due USB-A e due USB-C. Con una capacità di 20000 mAh, ha una quantità adeguata di energia per ricaricare i dispositivi senza aggiungere eccessivo peso al bagaglio. Anche in questo caso, la potenza di uscita di 100W garantisce una ricarica veloce ed efficiente, mentre le quattro porte USB C consentono di connettere più dispositivi in simultanea. Soluzione ideale per chi ama viaggiare leggero senza rinunciare alla praticità. Le dimensioni ridotte, con una lunghezza di 136 mm, una larghezza di 78 mm e un’altezza di 25 mm, rendono il Power Bank I-CHARGE-20A-100W incredibilmente portatile e adatto per l’uso quotidiano.

Tutti e tre i Power Bank di Techly, I-CHARGE-40A-100W, I-CHARGE-30A-100W e I-CHARGE-20A-100W, sono progettati per offrire prestazioni eccezionali e affidabilità in ogni occasione, garantendo che i dispositivi mobili siano sempre pronti all’uso.

Sono tutti dotati di una batteria ai polimeri di litio contenuta in una custodia realizzata in lega di alluminio e PC per assicurare durata e sicurezza nel processo di ricarica, e, grazie al display led è inoltre possibile tenere sempre monitorato lo stato di ricarica del Power Bank.

Le combinazioni di output tra le diverse porte offrono varie possibilità di ricarica per adattarsi ai molteplici dispositivi.

Tutti i Power Bank Techly sono stati progettati con rigidi standard di qualità e sicurezza, fornendo protezioni per evitare sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti, per una ricarica sicura e affidabile.

I Power Bank Techly sono irrinunciabili per chi è sempre in movimento: per i professionisti che desiderano massimizzare la produttività e per tutti coloro che desiderano una soluzione pratica per rimanere connessi.