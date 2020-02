PILOT-E: i nuovi SSD M2 di Mushkin con velocità fino a 3.500 MB/S

Negli ultimi anni – e principalmente nel corso del 2019 appena passato – si ha avuto modo di notare un’esponenziale diffusione degli SSD a bordo di quasi tutti i PC. Ormai non c’è quasi più un laptop che venga immesso sul mercato, sia pure un modello entry-level, che non monti un SSD di serie.

Questa grande diffusione ha portato anche i produttori di SSD ad investire nel migliorare questo tipo di supporto, soprattutto in termini di prestazioni, portando gli SSD ad essere sempre più veloci. Ne è un esempio la nuova serie di SSD NVMe M.2 “PILOT-E” di Mushkin, recentemente annunciata, che supporta il trasferimento di dati ad alta velocità fino a 3.500 MB/sec.

Queste nuove unità M.2 dell’azienda si basano su un controller “SM2262EN” Silicon Motion che supporta 8 canali NAND. Hanno l’interfaccia di connessione PCI-Express3.0 (x4) e il fattore di forma è M.2 2280. Verranno prodotti in totale 3 modelli con rispettive capacità pari a 500 GB, 1 TB e 2 TB. Basata su tecnologia flash NAND 3D TLC, la serie PILOT-E vedrà prestazioni per quanto riguarda le velocità di trasferimento diverse in base al modello.

Riepilogheremo nella seguente tabella le differenze tra i 3 modelli:

Modello Velocità

lettura sequenziale Velocità

scrittura sequenziale Velocità

lettura casuale Velocità

scrittura casuale Resistenza di scrittura 500 GB 3.500 MB/s 2.300 MB/s 344.400 IOPS 343.000 IOPS 350 TB 1 TB 3.500 MB/s 3.000 MB/s 331.000 IOPS 353.000 IOPS 650 TB 2 TB 3.500 MB/s 3.100 MB/s 339.000 IOPS 358.000 IOPS 1350 TB

Vi sono inoltre molteplici feature integrate come la funzionalità LDC ECC, cache SLC, crittografia AES256bit, protezione end-to-end, livellamento dell’usura globale, aggiornamento dei dati statici e HMB, solo per citarne alcune.



Parliamo di misure di questi supporti di archiviazione, questi SSD sono lunghi 80 mm, alti 22 mm e spessi 3,8 mm per un peso di soli 7 grammi. Il parametro MTBF dichiarato da Mushkin è di 1,5 milioni di ore. Tutti e 3 i modelli avranno una garanzia del prodotto da parte di 3 anni.

I prezzi? Si parla di circa 200 euro per il modello da 1 TB e 309 euro per quello da 2 TB, non è stato invece ancora reso noto il prezzo per il modello da 500 GB.