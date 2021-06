Pine64 vuole fare concorrenza a Raspberry Pi Compute Module 4

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Pine64 ha annunciato che il suo Single Board Computer Quartz64 è finalmente disponibile, sfruttando l’occasione per presentare un nuovo system-on-module (SoM) basato sul medesimo design, chiamato SOQuartz. La società aveva dichiarato lo scorso febbraio che il modello Quartz64-A sarebbe stato dotato di un SoC Rockchip RK3566, una nutrita serie di porte e tra 2 e 8 GB di memoria LPDDR4 in un dispositivo delle dimensioni di 133x80x19 mm.

Pine64 non offre alcun modello di Quartz64 con 2GB di RAM al momento del lancio, ma sono acquistabili le varianti da 4GB (60 dollari) e da 8GB (80 dollari). Per ora, non sappiamo quando dovrebbe debuttare sul mercato quello da 2GB. Il modello Quartz64-B dovrebbe arrivare “nei prossimi mesi”. Quest’ultimo presenterà un modulo BL-602 RISC-V 802.11n con BLE 5.0, attualmente in fase di open-sourcing, o un AP6256 802.11ac Wifi + Bluetooth 5.0.

Quartz64 ha posto le basi per un nuovo SoM chiamato SOQuartz. Il nuovo dispositivo dovrebbe sembrare terribilmente familiare ai possessori di Raspberry Pi Compute Module 4.

Il produttore ha infatti affermato:

Sulla parte inferiore del PCB troverete i connettori ad alta densità a cento pin ormai standard del settore. Ciò significa che sarà possibile utilizzare SOQuartz come sostituto della soluzione più popolare sul mercato.

In parole povere, SOQuartz potrebbe essere un sostituto del Raspberry Pi Compute Module 4 poiché entrambi saranno basati sullo stesso connettore, ma la compatibilità hardware e software è ancora sconosciuta attualmente. Pine64 ha affermato che SOQuartz includerà il SoC RK3566, il modulo Bluetooth e WiFi Azurewave AW-CM256SM WiFi 802.11ac dotato di un connettore per antenne U.FL e darà la possibilità di ordinarlo con memorie di archiviazione saldate o moduli eMMC.

SOQuartz sembra essere in fase di prototipazione. Pine64 non ha offerto ulteriori dettagli sulle specifiche del SoM, né sulla data di rilascio prevista o sul prezzo.